به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام مرتضی وافی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: افتتاح کتابخانه تخصصی صاحبالزمان(عج) با 12 هزار جلد کتاب، افتتاح مرکز آفرینشهای هنری و امور رسانههای مسجد مقدس جمکران، تولید و توزیع محصولات فرهنگی فاخر و افتتاح اولین فروشگاه و نمایشگاه محصولات فرهنگی در مقابل درب شماره 2 مسجد از جمله مهمترین برنامههای فرهنگی دبیرخانه شورای عالی فرهنگی و برنامهریزی مسجد مقدس جمکران است.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل شورای عالی هدایت و حمایت فعالیتهای فرهنگی مهدوی در مسجد جمکران به منظور حمایت از تولید و توزیع آثار فاخر اظهار داشت: یکی از برنامههای ما افتتاح پایگاه اطلاعرسانی مهدویت است که علاوه بر سایت دبیرخانه، تمامی سایتها و وبلاگهای مهدوی در آن قابل دسترسی است.
وافی به برگزاری مراسمهای خاص ایام نهم ربیعالاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و گفت: رویکرد جدید فرهنگی مسجد جمکران مبتنی بر بهرهگیری از تجربیات مراکز و مؤسسات فرهنگی و مذهبی است و برنامههای ما در ایام مبارک ماه ربیعالاول در حقیقت زمینهسازی برای هرچه با شکوهتر برگزار شدن برنامههای ویژه نیمه شعبان است.
وی برنامههای ویژه مسجد جمکران را برای نسل جوان و پاسخگویی به شبهات و سؤالات آنها راجع به مهدویت را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از برنامههای مهم ما راهاندازی واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران در جهت ساماندهی امور کارشناسان مهدوی برای پاسخ به شبهات روز است.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی فرهنگی و برنامهریزی مسجد مقدس جمکران از افتتاح کتابخانه تخصصی صاحبالزمان(عج) با 12 هزار جلد کتاب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام مرتضی وافی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: افتتاح کتابخانه تخصصی صاحبالزمان(عج) با 12 هزار جلد کتاب، افتتاح مرکز آفرینشهای هنری و امور رسانههای مسجد مقدس جمکران، تولید و توزیع محصولات فرهنگی فاخر و افتتاح اولین فروشگاه و نمایشگاه محصولات فرهنگی در مقابل درب شماره 2 مسجد از جمله مهمترین برنامههای فرهنگی دبیرخانه شورای عالی فرهنگی و برنامهریزی مسجد مقدس جمکران است.
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