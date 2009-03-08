به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام مرتضی وافی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: افتتاح کتابخانه تخصصی ‏صاحب‌الزمان(عج) با 12 هزار جلد کتاب، افتتاح مرکز آفرینش‌های هنری و امور رسانه‌های مسجد مقدس جمکران، تولید و توزیع محصولات ‏فرهنگی فاخر و افتتاح اولین فروشگاه و نمایشگاه محصولات فرهنگی در مقابل درب شماره 2 مسجد از جمله مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی ‏دبیرخانه شورای عالی فرهنگی و برنامه‌ریزی مسجد مقدس جمکران است.‏



وی در ادامه با اشاره به تشکیل شورای عالی هدایت و حمایت فعالیت‌های فرهنگی مهدوی در مسجد جمکران به منظور حمایت از تولید و ‏توزیع آثار فاخر اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما افتتاح پایگاه اطلاع‌رسانی مهدویت است که علاوه بر سایت دبیرخانه، تمامی سایت‌ها و ‏وبلاگ‌های مهدوی در آن قابل دسترسی است.‏



وافی به برگزاری مراسمهای خاص ایام نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و ‏گفت: رویکرد جدید فرهنگی مسجد جمکران مبتنی بر بهره‌گیری از تجربیات مراکز و مؤسسات فرهنگی و مذهبی است و برنامه‌های ما در ‏ایام مبارک ماه ربیع‌الاول در حقیقت زمینه‌سازی برای هرچه با شکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌های ویژه نیمه شعبان است.‏



وی برنامه‌های ویژه مسجد جمکران را برای نسل جوان و پاسخگویی به شبهات و سؤالات آنها راجع به مهدویت را مورد توجه قرار داد و ‏گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما راه‌اندازی واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران در جهت ساماندهی امور کارشناسان مهدوی برای پاسخ به ‏شبهات روز است.‏