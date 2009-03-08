موافقت وزارت بهداشت با ایجاد مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیایی امروز در جمع خبرنگاران افزود: شورای گسترش در یکصد و نود و سومین جلسه خود با ایجاد این تعداد مراکز تحقیقاتی موافقت اصولی به عمل آورده است که موافقت نهایی با ایجاد این مراکز به عملکرد آنها در این مدت بستگی دارد.

وی یادآور شد: شورای گسترش با ایجاد مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان در دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان و تبریز موافقت کرد.

ضیایی افزود: همچنین این شورا موافقت خود را با ایجاد مرکز تحقیقات بهداشت کار در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد.

وی ایجاد مرکز تحقیقات علوم تشریحی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران را از دیگر مصوبات وزارت بهداشت در این زمینه برشمرد.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با ایجاد دو مرکز تحقیقات پروتئومیکس و استراتوکسی و جراحی اعصاب کاربردی نیز در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی موافقت به عمل آمد.