توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مسلمان را پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه دهمین اجلاس مشترک ایران و تونس درجمع خبرنگاران با اشاره به رشد روابط ایران و تونس طی سالهای گذشته گفت: تونس با قرار گرفتن در شمال آفریقا و نزدیکی به اروپا بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی و صادرات آن به اروپا است که بر این اساس، با توجه به پتانسیل های دو کشور در زمینه تجارت کالا باید از این زمینه مطلوب بهره برداری کرد.

وزیر بازرگانی افزود: همچنین باید با سرمایه گذاری و تبادل هیئت های تجاری حجم تجارت میان دو کشور را توسعه داد و برای صادرات کالاهای دو کشور به کشورهای ثالث برنامه ریزی کرد.

وی تصریح کرد: همه توافقنامه های مهم میان ایران و تونس در 9 اجلاس گذشته به امضا رسیده است و در این دوره قصد داریم راجع به موضوعاتی نظیر صنعت، جهانگردی ، بانک و حمل و نقل واستاندارد مذاکراتی را صورت دهیم.

به گفته میرکاظمی هدف دو کشور این است که بتوانند زمینه های مناسبی را برای کارکرد موثرتر بخش خصوصی فراهم کند تا بتوان حجم مبادلات تجاری را به سطح مقولی ارتقا داد.

وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: مراحل بعد تبادل هیئت های تجاری است که قطعا می توان حجم مبادلات تجاری دو کشور را به 500 میلیون دلار ارتقا داد.

وی خاطرنشان کرد: حجم تبادلات ایران و تونس در مقابل با کل تبادلات ایران با سایر کشورهای دنیا جایگاه بالایی ندارد ولی ایران علاقه مند است توسعه روابط اقتصادی را با کشورهای مسلمان را با جدیت پیگیری کند.

به گفته میرکاظمی قطعا می توان با برنامه ریزی به حجم بالایی از تبادلات تجاری میان دو کشور دست یافت. برهمین اساس، ضرورت دارد بخش های خصوصی دو کشور در زمینه سرمایه گذاریهای فعال تر عمل کنند.

به گزارش مهر، حجم مبادلات تجاری ایران و تونس در دهه ماهه اول امسال 218 میلیون دلار گزارش شده است.

در ادامه "رضا التوویتی" وزیر بازرگانی و صنایع دستی تونس نیز با اشاره به پیشرفتهای شگرف جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف اقتصادی، خاطرنشان کرد: هدف ما از برگزاری دهمین اجلاس کمیسیون مشترک میان ایران و تونس ارتقای سطح روابط تجاری است که در این زمینه تلاشهای وسیعی در حال انجام است.

وی افزود: توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و تونس به امضا رسیده است که امیدواریم بتوان از آن به نحو مطلوب بهره برداری کرد. این در حالی است که در سال 2008 میلادی نسبت به سال قبل از آن پیشرفت های شگرفی در زمینه مبادلات تجاری میان دو کشور صورت گرفته است.

به گفته وزیر بازرگانی تونس، امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و تونس باعث دو برابرشدن حجم تبادلات تجاری شده است که بر این اساس مایلیم از تمامی امکانات در زمینه تجارت آزاد و ارتباطات و همکاریهای تجاری بهره گیریم.