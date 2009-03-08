اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم رشد در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امروز و با حضور استاندار کردستان، جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان اکران 92 فیلم حاضر در جشنواره بین المللی فیلم رشد در شهرستان های مختلف کردستان آغاز شد.

رئیس سازمان دانش آموزی کردستان گفت: 92 فیلم در جشنواره فیلم رشد کردستان در مدت شش روز و در 9 شهرستان به نمایش گذاشته می شود .

وی ادامه داد: در راستای عمل به اهداف و برنامه های وزارت آموزش و پرورش در بخش تمرکز زدائی و بهره مندی دانش آموزان کردستانی از برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، جشنواره استانی فیلم رشد در سنندج و 8 شهرستان دیگر کردستان برگزار خواهد شد .

کرمی خاطرنشان کرد: فیلم های که قرار است در این جشنواره به نمایش گذاشته شود در قالب های کوتاه، بلند، داستانی، انیمیشن، مستند و نماهنگ انتخاب شده اند .

وی یادآور شد: جشنواره استانی فیلم رشد روزانه در 5 سانس برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و یک سانس ویژه خانواده ها برگزار خواهد شد .

رئیس سازمان دانش آموزی کردستان بیان داشت: در کل استان کردستان 15 سالن برای نمایش فیلم های جشنواره رشد انتخاب و قرار است دانش آموزان در شیفت های مدارس به تماشای این فیلم ها بنشینند .

کرمی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته بیش از 70 هزار کردستانی در سالن‌های نمایش فیلم‌های جشنواره رشد حضور پیدا خواهند کرد که این مهم می تواند آثار و تبعات بسیار خوبی را در پی داشته باشد.