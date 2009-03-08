تحصیل طلاب غیر ایرانی با 90 ملیت در مراکز جامعه المصطفی العالمیه

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن اخلاقی امروز در همایش بلاغ مبین در مشهد افزود: در حال حاضر طلاب غیر ایرانی با 90 ملیت در واحدهای این مرکز در سراسر کشور مشغول تحصیل هستند که دو هزار نفر آنها با 20 ملیت در واحد مشهد به ادامه تحصیل می پردازند.

وی با بیان این مطلب که هدف این مرکز و ماموریت اصلی آن آموزش و تربیت طلاب در جهت ابلاغ پیام اسلام و ارزشهای اسلامی به سراسر جهان است گفت: در راستای این هدف و با توجه به نامگذاری مقام معظم رهبری مبنی بر سال نوآوری و شکوفایی این مرکز اقدام به برگزاری این همایش نمود.

وی اشاره به حضور بیش از 700 نفر از طلاب ایرانی و غیرایرانی و دانشجویان در این همایش اذعان داشت: فراخوان این همایش علمی تخصصی با محور بازشناسی محوریت پژوهش در نوآوری تبلیغی در مشهد و قم برگزار شد که تاکنون 19 اثر به مرحله نهایی رسیده است که بر اساس انتخاب داوران 8 اثر به عنوان برتر انتخاب شدند که از آنها تقدیر به عمل می آید.

وی یادآور شد: این مرکز در کنار ساماندهی محققان و تشکیل انجمنهای علمی پژوهشی در طی 2 سال موفق به برگزاری 60 نشست علمی شده است.

وی عنوان کرد: این مرکز در کنار دانش افزایی در قالب کارگاههای تحقیقی تا کنون سه همایش دیگر را نیز برگزار کرده است.

وی اظهار داشت: همایش اول با عنوان نقد باورهای وهابیت زخمی بر پیکره دین، همایش دوم با موضوع بایستگی های پژوهش در جهان اسلام و همایش سوم در سال گذشته با عنوان انسجام اسلامی راهکارها و موانع برگزار شد.

در ادامه این همایش حجت الاسلام مهدوی مهر رئیس جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد نیز گفت: در حال حاضر از 25 کشور جهان در مقاطع مختلف ورودی مبتدی تا کارشناسی، کارشناسی ارشد، سطح 4 و فضلای بالاتر در حال حاضر در این مرکز مشغول تحصیل و فعالیت هستند.

وی از فعالیت بیش از 250 محقق برادر و خواهر در سطوح مختلف تحقیق در جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد خبر داد و افزود: امروزه تبلیغ فنی ضروری است که نیازمند دقتهای لازم می باشد که با الهام گرفتن از رسول خدا(ص) با آـنها آشنا می شویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 12 رشته و گرایش در این واحد برگزار می شود که جدا از آنها برنامه های آموزشی کوتاه مدت نیز برگزار می شود که تاکنون برای عربستان، تاجیکستان و افغانستان برگزار شده است.

وی با بیان این مطلب که آخرین دوره برای کشور جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شده است گفت: 45 نفر از مربیان برادران اهل سنت این کشور در واحد مشهد و 25 نفر از مربیان شیعه آنها در قم از این آموزشها استفاده کردند.

8 اثر برتر همایش بلاغ مبین در نشریه سفیر منتشر خواهد شد.