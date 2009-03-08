مشکل مدگرایی با دستور و بخشنامه حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با گلایه از سخنان اخیر رئیس پلیس اماکن عمومی افزود: درست است که کار سیاستگذاری بر عهده وزارت ارشاد است اما سیاستگذاری باید از سوی دستگاههای اجرایی انجام شود.

علیرضا حسین زاده با اشاره به حضور 4 وزارتخانه ارشاد، آموزش و پرورش، بازرگانی، صنایع و سازمان صدا و سیما به عنوان اعضای دبیرخانه ساماندهی مد و لباس و معاونت راهبردی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به عنوان پشتیبان و ناظر قانون بیان کرد: تا وقتی که دستگاههای اجرایی یکدیگر را متهم کرده و به فکر پیدا کردن مقصر هستند، فضا برای واردات قاچاق و لباسهای غیر متعارف باز خواهد شد. به همین علت هماهنگی و پشتیبانی از طرح ساماندهی مد و لباس می تواند به تغییر فرهنگی در جامعه منجر شود.

نمایده وزارت ارشاد تصریح کرد: ما باید بستری را فراهم کنیم که اصالتهای ایرانی و اسلامی در لباسهای ایرانیان تجلی پیدا کند. اگر مردم حق انتخاب داشته باشند قطعا به سراغ لباسهای کنونی نمی روند.



حسین زاده افزود: مشکل ما طراحی لباس نیست بلکه تولید کنندگان هستند که از طرحهای ارایه شده استقبال نمی کنند لذا باید راهکارهای تشویقی ایجاد کرد تا تولیدکنندگان به استفاده از طرحهای ایرانی اسلامی رغبت پیدا کنند.

چندی پیش رئیس پلیس اماکن عمومی ناجا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل آنچه آن را « ارائه نکردن الگوی مناسب مد و لباس » نامید گلایه و تاکید کرد: ارائه الگو مد و لباس وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست این نهاد فقط مجری قانون است.

سردار محمدعلی نجفی در پاسخ به اصرار خبرنگاران که خواستار ارائه ملاکی از سوی ناجا در مورد پوشش و الگوی لباس شده بودند گفت: این وظیفه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نیروی انتظامی و اتحادیه‌ها نیز در انتظار ارائه این الگوها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.