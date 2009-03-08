"جایی نزدیک زمین" فیلم کودک نیست

مهدی رحمانی درباره این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: "جایی نزدیک زمین" درباره حضور یک کودک در تهران و برخورد او با گوشه‌ای از ماجراهایی است که در این کلان‌شهر اتفاق می‌افتد. در واقع ماجرای فیلم، از نگاه کودکی روایت می‌شود که به مسائل اطراف خود با دقت و تمرکز ویژه‌ می‌نگرد.

این کارگردان ادامه داد: انسان‌ها در شهری مانند تهران به شکلی با زندگی روزمره در آمیخته‌اند که نتیجه آن ایجاد ساختار و قواعد جدید از زندگی شهری است. این امر برای کسانی که از بیرون وارد این کلان‌شهر می‌شوند پدیده‌ای قابل توجه است.

"جایی نزدیک زمین" نخستین فیلم سینمایی رحمانی است. این فیلم هم‌اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و اوایل بهار آینده کلید می‌خورد.

محمدعلی نجفی به عنوان تهیه‌کننده و مشاور کارگردان با این پروژه همکاری دارد. گروه تولید "جایی نزدیک زمین" این روزها در حال انتخاب بازیگر کودک فیلم هستند.