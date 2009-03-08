30 آموزشگاه در استان زنجان آماده اسکان مسافران نوروزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ندرلو امروز در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان زنجان به امکانات رفاهی از قبیل یخچال، فرش، تلویزیون، موکت، پتو و حمام در این آموزشگاهها اشاره کرد و افزود: تنها تعداد معدودی از این کلاسها به لحاظ امکانات و تجهیزات رفاهی در حد پایین بوده و مابقی ویژه، مجهز، نیمه مجهز و عادی است.

وی ادامه داد: در صورت نیاز به اسکان بیشتر مسافران، این سازمان از مراکز شبانه‌روزی، تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای که مجهز به امکانات رفاهی هستند، استفاده خواهد کرد.

ندرلو با یادآوری اینکه در تعطیلات سال گذشته 1266خانواده فرهنگی و 12 خانواده غیر فرهنگی باشش هزار 633 نفر جمعیت، جهت اسکان و پذیرایی از آموزشگاههای آموزش و پرورش این استان بهره‌مند شدند، افزود: از این تعداد6583 نفر فرهنگی بودند.

سرپرست سازمان آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال مسافران نوروزی پذیرش شده در آموزشگاههای این استان در مقایسه با سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یابد.

