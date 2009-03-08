سالانه 30 میلیارد ریال در کشور برای تکرار پایه اول هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی پیش از ظهر امروز در جشنواره تجلیل از دانش‌آموزان برتر استان سمنان گفت: این هزینه به غیر از هزینه هایی است که اولیاء برای فرزندان خود متحمل می شوند و باید برای حذف تکرار در پایه اول متوسطه برنامه ریزی جدی شود.

وی افزود: کشف استعدادهای دانش‌آموزان، بروز خلاقیت‌های آنها و توجه به تحقیق در سال‌های گذشته در آموزش و پرورش کمرنگ بود اما در چند سال اخیر شاهد توجه جدی به آن هستیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: کسب رتبه دوم استان سمنان در قبولی کنکور امسال در کشور از موفقیت های آموزش و پرورش و دانش آموزان استان است که امروز در این جشنواره شاهد آن هستیم و شکوفایی و فخرآفرینی دانش‌آموزان استان سمنان که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی به دست آمده است.

وی با بیان اینکه از ویژ‌گی‌های امسال در عرصه آموزش و پرورش استان سمنان کسب رتبه دوم کشوری در قبولی کنکور سراسری است، افزود: شعار "ما می‌توانیم" را باید در همه امور سرلوحه کار خود قرار دهیم و اگر خوب به این شعار عمل شود، می‌تواند در رسیدن به قله‌های پیشرفت و تکامل بسیار موثر باشد.

قزوهی بر ضرورت توجه به مهارت آموزی در دوره متوسطه تاکید کرد و گفت: دانش آموزان دوره های نظری در پایان تحصیلات فاقد مهارتهای لازم هستند و باید تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.