به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ مهدی معصوم‌بیگی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گرگان افزود: از این تعداد 132 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی، 19 هزار همیار پیش دبستانی و 84 هزار نفر مقطع راهنمایی با این نیرو همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: همیاران پلیس مقطع پیش دبستانی با سه نوع تخلف حادثه ساز و همیاران مقطع ابتدایی و راهنمایی به ترتیب با هفت و 9 نوع تخلف حادثه ساز آشنا شده و به رانندگان متخلف تذ کر می دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای این افراد کارتهای شناسایی مخصوصی تهیه شده که با توجه به مقطع تحصیلی دارای سه رنگ است.

به گفته سرهنگ معصوم بیگی، اجرای این طرح در پیشگیری از تخلفات جاده ای، افزایش رعایت قوانین و مقرارات تاثیر بسزایی دارد.

جانشین انتظامی گلستان بیان داشت: همچنین در ایام نوروز 74 ایستگاه پلیس و شش هزار نیروی پلیس درسطح راههای استان به مسافران خدمات انتظامی ارائه می کنند.

استان گلستان 348 هزار دانش آموز دارد.