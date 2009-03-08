170 تقاضای طرح گردشگری به میراث فرهنگی گیلان ارسال شد

محمدحسین مهدی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان تقاضا تاکنون بیش از

34 گروه سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان موفق به کسب موافقت نامه اولیه و فرم ثبت نام در این مناطق شده اند.

وی متذکر شد: کارشناسان گردشگری و سرمایه گذاران استان گیلان در مدت 252 روزکاری از مکانهای مورد درخواست تقاضا کنندگان حوزه گردشگری بازدید کرده اند.

این مسئول اظهار داشت: پس از بررسی فنی پروژههای گردشگری در خصوص آنان اعلام نظر و پروانه بهره برداری صادرخواهد شد.

مهدی پور همچنین با اشاره به اینکه کار مطالعه و استعدادیابی ‪ ۶۱ ‬ منطقه نمونه گردشگری گیلان پایان یافته است، افزود: برای مطالعه امکان سنجی و استعدادیابی ‪ ۶۱ ‬ منطقه نمونه گردشگری و انجام مطالعات جامع و تفصیلی گردشگری استان اعتباری افزون بر۱۰ ‬ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون برای شش منطقه نمونه گردشگری مجوز سرمایه‌گذاری صادر و برای تصویب به شورای راهبری مناطق نمونه گردشگری استان ارسال شده است.

مهدی پور این شش منطقه را استیل در آستارا، لیسار و گیسوم در تالش، عسکرآباد کیاشهر در آستانه‌ اشرفیه ، شهران و درفک در رودبار عنوان کرد.