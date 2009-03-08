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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

50 کیلوگرم انواع مواد محترقه در اردکان کشف شد

50 کیلوگرم انواع مواد محترقه در اردکان کشف شد

یزد - خبرگزاری مهر: پلیس اردکان در بازرسی از یکی از معادن این شهر 50 کیلوگرم مواد محترقه غیرمجاز کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و برگزاری مراسم ویژه چهارشنبه سوری، ماموران انتظامی اردکان از وجود بیش از 50 کیلوگرم انواع مواد ناریه در یکی از معادن این شهر بیش از نیاز معمول مطلع شدند که با بررسیهای صورت گرفته، مقادیر زیادی مواد ناریه از این معدن کشف شد.

مواد ناریه کشف شده شامل مواد دست ساز متشکل از پودر زغال چوب و گوگرد بود و در این رابطه نیز فرد متخلف دستگیر شد.

پلیس به مردم نیز به منظور مراقبت از فرزندان خود در این ایام هشدار داد و از مردم خواست: به جای استفاده از مواد محترقه در روز موسوم به چهارشنبه سوری، آیین سنتی کشور را اجرا کنند تا خانواده ها در ایام نوروز درگیر بیمارستان و انجام امور درمانی فرزندان خود نباشند.

کد مطلب 845774

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