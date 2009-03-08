برای مبارزه با تهاجم فرهنگی باید فعالیتهای مسجدی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله مصباح یزدی ظهر امروز در اختتامیه همایش شانزدهمین سالگرد تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی با اشاره به سرعت رشد چشگیر این کانونها در سالهای اخیر گفت: این رشد چشمگیر به واسطه جهشی بود که در فعالیتهای این کانونها ایجاد شد که این حرکت صعودی جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به تاکیدات مسئولان بلندپایه در رابطه با شبیخون فرهنگی اظهار داشت: تشکیل کانونهای فرهنگی هنری مساجد یکی از اقدامات مثبت در این راستا است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و تشکیل شد.

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه باید حرکت پرشتابی در دفاع و تبلیغ اسلام و باورهای اسلامی و ارزش های آن انجام شود، گفت: این امر تکلیف متصدیان تبلیغی کشور را چند برابر می کند.

وی با اشاره به این موضوع که ما در صحنه جهانی با یک تهاجم غیرقابل پیش بینی مواجه شدیم که حاصل نیروهای بکار گرفته شده تمام دنیا است، گفت: هدف تمام آنها از بین بردن فرهنگ اسلامی و نابودی باورها و ارزشهای اسلامی است اما تاکنون اقدامات شایسته و بایسته ای از سوی ارگانهای مختلف انجام نشده است.

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به این موضوع که دشمن در این راه از ابزار مختلف و متنوع استفاده می کند، عنوان کرد: در گذشته و امروز در داشتن ابزار تبلیغی ضعیف بوده و هستیم و باید دستگاه فرهنگی کشور را در این راستا مجهز کنیم که کانونهای فرهنگی هنری مساجد یکی از اقدامات مثبت اولیه در این زمینه است.

وی هدف اصلی ایجاد کانونها را مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و اظهار داشت: برای تحقق هر هدف راهبردها و خط مشی های کلی و روشهای اجرایی باید در نظر گرفته شود و بصورت یک استراتژی مدون در آید که به نظر می رسد این کار در رابطه با کانونهای مساجد انجام شده است.

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به اصول راهبری در فعالیتها علیه تهاجم فرهنگی گفت: اولین اصل، محور قرار دادن مساجد می باشد که در کانونهای مساجد به آن توجه شده است.

وی تاکید کرد: باید برای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن فعالیتهای مسجدی را تقویت کنیم زیرا در جوامع اسلامی مکانی مقدس تر از خانه خداوند وجود ندارد.

وی عنوان کرد: برای آنکه اندیشه و ارزشهای انقلاب پابرجا بماند باید سعی شود که این اندیشه ها در دل جوانان نفوذ کرده و توسط آنها پذیرفته شود و اگر چنین نشود با گذشت یکی دو نسل دیگر اثری از انقلاب باقی نخواهد ماند.

آیت الله مصباح یزدی در رابطه با کمرنگ شدن حضور جوانان بعد از 8 سال دفاع مقدس در مساجد گفت: شاید بتوان یکی از علل این امر را آماده نبودن متصدیان کارهای فرهنگی مساجد برای جذب درست در مساجد نام برد که این امر مایه نگرانی همه دلسوزان انقلاب بوده است.

وی با ابراز خشنودی از حرکت رو به رشد کانونها مساجد در سالهای اخیر گفت: دو اصل محوریت مسجد و تمرکز فعالیتها بر روی جوانان در این کانونها مورد توجه قرار گرفته که ارزشمند است.

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه برای تحقق راهبردهای کانونهای مساجد نیاز به روشهای کاربردی و استراتژیکها و تاکتیهای مناسب داریم، گفت: زحمات زیادی در سالهای اخیر در خصوص این موضوع کشیده شده اما نباید به آنچه هستیم قانع شده و اکتفا کنیم زیرا اگر چنین شود اول رکود بوده و سقوط می کنیم.

وی عنوان کرد: در برابر هجوم برنامه ها و رشد تصاعدی کارهای فرهنگی باید تاثیرات مثبت آن هم تصاعدی باشد که این هم همفکری تمام دست اندرکان این حوزه را می طلبد.

وی تصریح کرد: امروز آنهایی که بر روی طرح جامع مهندسی کشور کار می کنند نیز باید تکیه کار را بر روی مسجد قرار دهند.

آیت الله مصباح یزدی در ادامه یادآور شد: مدیران و دست اندر کاران کانونها برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز به آموزش دارند که باید برای این منظور برنامه ریزی و زمانبندی لازم انجام شود.

وی اظهار داشت: کسانی که در کانونها می خواهند با جوانان ارتباط برقرار کنند باید روانشناسی لازم در این زمینه را بدانند و با اصول آن آشنا باشند و سهل گرفتن این امر حداقل سبب می شود که پیشرفتی در این مراکز نداشته باشیم.

آیت الله مصباح یزدی در ادامه حفظ اصالت فکر اسلامی را یکی دیگر از اصول مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و افزود: اگر این امر التقاطی شود آفتی است که دین را پوشانده و ممکن است نتیجه را معکوس کند.

وی هنر را همانند شمشیر دو لبه دانست و گفت: ما بدون استفاده از هنرهای غیراسلامی نیز می توانیم در تهاجم فرهنگی دشمن پیروز شویم که در این زمینه توکل به خداوند و پایبندی به ارزش های اسلامی لازم است.

همچنین حجت الاسلام ارباب سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم خطاب به مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی تصریح کرد: اگر می خواهید در جذب جوانان به مساجد موفق باشید، شما نیز باید الگو برداری از امام راحل(ره) نماز اول وقت را مقدم بر سایر امور قرار دهید.

وی با اشاره به این موضوع که تجربه ثمرات نماز اول وقت در زندگی ائمه معصومین (ع) و اولیای خدا مشهود است، گفت: امام خمینی (ره) با تاسی از امام هشتم (ع) نماز اول وقت را بر هدایت دیگران ترجیح داده و این امر سبب نفوذ ایشان در دل ها شد.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی با ذکر حدیثی از امام حسن عسکری (ع)؛ ترس از خداوند، بخشش و گذشت از دیگران و صبر و بردباری را عواملی در جذب افراد جامعه دانست و تاکید کرد: کسی که به جزییات عملش توجه دارد و از خداوند پروا می کند خداوند نیز او را در آسمان و زمین مطرح می نماید.

وی در پایان با اشاره به زندگی شهید چمران و ذکر خاطراتی از وی عنوان داشت: کسی که با نماز و قرآن ارتباط دارد، در هر فضایی که قرار بگیرد به آنجایی می رسد که مهمان ویژه خداوند باشد و به مقام رفیع شهادت نائل شود.