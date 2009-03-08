عضویت وزارت بازرگانى و سازمان میراث فرهنگى در کارگروه مرزهاى رسمى

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی آئین‌نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن، وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به کارگروه مرزهای رسمی اضافه شد.

این کارگروه به منظور بررسی تقاضاها و پیشنهادهای ایجاد مرز رسمی و ارزیابی فعالیت مرزها رسمی تاسیس شده است.

کارگروه مرزهای رسمی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نیروی انتظامی، فعالیت می‌کند.

این مصوبه در تاریخ 11/12/1387 از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.