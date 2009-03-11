آژانسهای مسافرتی شرایط اعزام زائر را ندارند

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار در مورد خصوصی سازی امور مربوط به زیارت گفت: طبق قانون کشور فقط مجموعه دفاتر زیارتی دارای مجوز بند "ج" از سازمان حج می توانند نسبت به امر اعزام زائر به عتبات عالیات سوریه و عراق و همچنین عمره اقدام کنند.

در حال حاضر فقط 500 شرکت شرایط لازم برای اعزام زائر را دارا هستند که تمامی اینها از سازمان حج مجوز زیارتی دریافت کرده اند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تاکید کرد: با توجه به اینکه دفاتر مسافرتی و سیاحتی ساز و کار لازم برای اعزام زائر را ندارند به همین دلیل طبیعی است که سهمیه اعزام فقط به دفاتر زیارتی ارائه شود.

دفاتر دارای بند "الف" مخصوص فروش بلیط هواپیما هستند و دفاتر بند "ب" مسافرتی و سیاحتی و دفاتر بند "ج" دارای مجوز زیارتی هستند که هر کدام از این دفاتر فقط باید در زمینه تخصصی خود فعالیت کنند.

اکبری در ادامه با اشاره به اینکه تقاضای آژانسهای مسافرتی برای اعزام زائر بیمورد است تصریح کرد: اعزام زائر توسط دفاتر زیارتی دارای مجوز از سازمان حج مصوب هیئت دولت است و سازمان نمی تواند خلاف این رفتار کند.