خط آن لاین مشاوره برای دانشجویان علوم پزشکی راه اندازی شد

افسانه صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خط مشاوره آن لاین، مشاوره تلفنی را در شرایط بحرانی و یا برای دانشجویانی که مایل نیستند به دفاتر مشاوره مراجعه حضوری داشته باشند، ارائه می دهد.

وی اضافه کرد: سعی می شود که مشاوره های مناسب با آسیب مورد نظر به دانشجویانی که با این خط آن لاین تماس می گیرند ارائه شود و دانشجویان به مراجعه حضوری به دفاتر مشاوره در دانشگاهها ترغیب شوند تا کارشناسان بتوانند بهتر آسیب مورد نظر را درمان کنند.

ابلاغ ایجاد خط مشاوره آن لاین به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

صادقی یادآور شد: ایجاد خط مشاوره آن لاین به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است و از زمان ابلاغ ایجاد این خط تاکنون تمام مسئولان مشاوره و رابطین ارائه دهنده خدمات مشاوره آموزش های لازم را فراگرفته اند.

وی اضافه کرد: مسئولان و رابطین در این آموزش ها، تمامی نکاتی را که در مورد چگونگی تعامل با دانشجویان باید بدانند را فرا گرفتند.

برگزاری کارگاه های آموزشی برای رابطین خط تلفن مشاوره آن لاین

مسئول دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری کارگاه های متعدد برای این رابطین خاطرنشان کرد: از فردا کارگاه درمان مشکلات شناخت - رفتاری مشکلات هیجانی برای کارشناسان خط مشاوره به مدت 14 روز برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این کارگاه برای بیش از 110 کارشناس در چند نوبت و به همراه امتیاز آموزش مداوم برگزار می شود تا با ارائه مشاوره های مطلوب مشکلات روانشناختی و تحصیلی دانشجویانی که با خط آن لاین تماس می گیرند تا حد امکان کاهش یابد.

راه اندازی خط تلفن مشاوره آن لاین در 10 دانشگاه علوم پزشکی

صادقی یادآور شد: در حال حاضر خط تلفن مشاوره آن لاین در 10 دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است و 35 دانشگاه دیگر نیز آمادگی خود را برای راه اندازی این خط اعلام کرده اند که امیدواریم در ماه ابتدایی سال آینده همه دانشگاهها این خط را داشته باشند.