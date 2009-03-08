45 میلیون تن از خاکهای استان مرکزی دچار فرسایش شدند

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه حوزه های آبخیز هر کشور با اهمیت ترین مناطق است و نگرش جامع و نظامند به این حوزه تعادل در توسعه و رشد یک جامعه را ایجاد می کند افزود: 30 درصد از کل آبهای سطحی موجود معادل 450میلیون متر مکعب از دسترس خارج می شود که به واسطه اجرای عملیات آبخیزداری در بالا دست حوزه قابل کنترل است.

وی در ادامه با اشاره به آلودگی موجود در شهر اراک تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای جنگل به ازای هر شهروند در استان مرکزی 10 مترمربع است در حالی که استاندارد جهانی آن 30 متر می باشد و در این راستا پیش‌ بینی می ‌شود با اجرایی شدن طرح کاهش آلودگی هوای شهر اراک این میزان افزایش یابد.

وی از کاشت نهال در 30 هکتار زمین در استان خبر داد و گفت: در هفته منابع طبیعی در صورت تخصیص اعتبار طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک، فاز اول این طرح در زمینی به مساحت 30 هکتار اجرایی خواهد شد که با اجرای آن، 30 هزار اصله نهال درخت در اطراف شهر اراک کاشته می‌شود.

مظفری اظهار داشت: از آنجا که بیشترین آلودگی در سطح شهر توسط دستگاه‌ها و کارخانجات صنعتی ایجاد می شود باید کلیه دستگاه‌های استان با تکنولوژی جدید آشنا شده تا از این طریق کمترین آسیب را در محدوده شهرها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: همچنین با خارج کردن واحدهای تولیدی از محدوده شهر تا حد زیادی آلودگی از محیط شهر اراک دور خواهد شد.

مظفری در خصوص تالاب میقان اظهار کرد: درصددیم تا کویر میقان را به یک محیط گردشگری تبدیل کنیم و در این زمینه بهره‌ برداری از این کویر باید به نحوی صورت گیرد که روی نشست آب‌های زیرزمینی تاثیر نگذاشته و گیاهان مرتعی را خشک نکند.

وی گفت: محیط زیست در این زمینه کارهایی را انجام داده تا بهره ‌برداری از این تالاب به گونه ‌ای صورت گیرد که باعث تخریب آن نشود.