تا کنون معادل 70 میلیارد ریال کمک به غزه ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمود مظفر عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از کانونهای غنچه های هلال گلستان در جمع خبرنگاران محلی در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: از این مقدار، 50 میلیارد ریال کمکهای نقدی و 20 میلیارد ریال غیرنقدی بوده که ارسال شده است.

وی اظهار داشت: کمکهای غیرنقدی و جنسی توسط یک فروند کشتی به کشور لبنان تحویل شد تا به دست نیازمندان غزه برسد و نیروهای امدادی پس از تحویل کمکها به کشور بازگشتند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد غزه که یکی از اعضای آن هلال احمر است همچنان فعال بوده و ما با استفاده از پتانسیل بین المللی تلاش می کنیم، مراکزی را که از کمک به مردم غزه جلوگیری می کنند به عنوان یک کار خلاف اخلاق به گوش مجامع و مردم جهان معرفی کنیم.

به گفته مظفر، طرح دوم سازمان جوانان هلال احمر، ثبت نام و سازماندهی جوانان داوطلب ایرانی جهت ارائه کمک های بشردوستانه در خاک غزه است که جوانان می توانند با هر تخصصی که دارند برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی کنند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور بیان داشت: این سازمان برای کمک به مردم مسلمان و ستمدیده غزه آماده همکاری بوده و امیدواریم موانع فراروی رفع شود.

وی برای افتتاح 14 کانون غنچه های هلال احمر به استان گلستان سفر کرده است.