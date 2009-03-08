اختصاص دو هزار میلیارد تومان به پایتخت معنوی ایران در کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد علی رضایی عصر امروز در نشستی خبری در محل دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: نفس تخصیص ردیفی در بودجه به مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران امری ضروری است که از اهداف مجمع نمایندگان استان و مورد اتفاق اکثریت نمایندگان مجلس هشتم بود و خوشبختانه در کمیسیون تلفیق ردیفی به مشهد اختصاص یافت.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: علاوه بر سفر 20 میلیون زائر ایرانی در سال، جمعیت زیادی از سایر کشورها به قصد زیارت به مشهد سفر می کنند.

رضایی با اشاره به مشکلات قطار شهری مشهد گفت: متاسفانه در کارهای اجرایی برخی مواقع موانعی پیش می آید که غیر قابل پیش بینی است اما با این حال زیر ساختهای قطار شهری مشهد آماده شده است و تنها منتظر واگن است که خوشبختانه قرارداد خرید واگن بسته شده و در حال نتیجه گیری است.

وی ویژگی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس هشتم را انسجام آن دانست و افزود: خوشبختانه در این دوره با ایجاد دفتر مجمع در مشهد ارتباط ما بین نمایندگان استان و مدیران کل بیشترشده و باعث شده مشکلات نمایندگان راحت تر حل شود و نمایندگان نیز پیگیر فعالیتهای مدیران کل در مرکز باشند.

عضو فراکسیون عمران مجلس اضافه کرد: بودجه عمرانی کشور سال گذشته 24 هزار میلیارد تومان بود که امسال 26 هزار میلیارد پیشنهاد شد اما به 23 هزار میلیارد کاهش یافت و امیدواریم 3 هزار میلیارد دیگر نیز به آن اضافه شود تا افراد بیشتری مشغول به کار شوند و امید خوبی در دل مردم نیز ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 70 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافت که پیشرفت خوبی در عرصه عمران حاصل شد.

رضایی در باره مشکلات مسکن در سال آینده گفت: در شرایط کنونی رکود عجیبی در بازار مسکن حاکم شده که ناشی از رکود جهانی و عرضه مسکن مهر است.

وی اختصاص تسهیلات مورد نیاز به تعاونی های مسکن مهر و حمایت از انبوه سازان را از کاستی های این طرح اعلام کرد و افزود: خوشبختانه دولت در جهت رفع این کاستی ها گام بر می دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس درباره وضعیت زعفران کشور گفت: 75 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود که تربت حیدریه با تولید 60 تن زعفران در سال حجم زیادی از تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به سرمازدگی محصولات در سال گذشته گفت: بر اثر سرما پیاز زعفران در زمستان سال قبل ضعیف شد و دولت بودجه ای برای جبران خسارت به کشاورزان در نظر گرفت و در سال جاری جهاد کشاورزی محلولی بین کشاورزان توزیع می کند که باعث تقویت پیاز زعفران می شود.

رضایی هدف از ارسال پیاز زعفران به افغانستان توسط برخی کشورها را در ظاهر جایگزینی زعفران با کشت مواد مخدر و در باطن مقابله با تولیدات زعفران ایران عنوان کرد.

رضایی از برگزاری نخستین کنفرانس ملی ICT روستایی اردیبهشت ماه در مشهد خبر داد و افزود: این کنفرانس9 و 10 اردیبهشت ماه به منظور فرهنگ سازی استفاده از فناوری اطلاعات توسط روستاییان در مشهد مقدس برگزار خواهد شد تا مراجعات روستاییان به شهرها و شهرنشین ها به روستاها برای تبادل محصولات کم شود و ضمنا هزینه ها نیز کاهش یابد.

وی در پایان درباره انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری گفت: نظام جمهوری اسلامی الگوی مردم سالاری دینی در دنیا است پس باید کاندیداها از تخریب یگدیگر بپرهیزند و مردم نیز با بهره مندی از رهنمودهای مقام معظم رهبری بعنوان هدایتگر جامعه در انتخاب فرد شایسته گام بردارند.