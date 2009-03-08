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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

"طرقه" به جشنواره مستند تسالونیکی می‌رود

"طرقه" به جشنواره مستند تسالونیکی می‌رود

فیلم مستند "طرقه" ساخته محمدحسن دامن‌زن در یازدهمین جشنواره مستند تسالونیکی در یونان به نمایش در‌می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در بخش "چشم‌اندازهایی از دنیا" جشنواره مستند تسالونیکی به نمایش درمی‌آید که 13 تا 22 مارس (23 اسفند تا دوم فروردین 88) در یونان برگزار می‌شود.

جشنواره مستند تسالونیکی سال 1999 با حمایت جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی راه‌اندازی شد و امسال شامل بخش‌هایی چون "داستان‌هایی برای گفتن"، "پرتره: سفرهای انسانی" و ... تشکیل شده است.

"طرقه" درباره چهار زن ایرانی اهل استان خراسان است که دوتار می‌نوازند و باید با چالش‌های زندگی روبرو شوند. این فیلم پیش از این در دومین جشنواره سینما حقیقت تندیس بهترین مستند نیمه‌بلند را از آن  خود کرد.

عوامل این مستند 52 دقیقه‌ای عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: محمدحسن دامن‌زن، تصویربردار: مسعود امامی، بهروز فرجیف صدابردار: اصغر آبگون، ترکیب صدا: آرش اسحاقی، تدوین: فرهاد توحیدی.

کد مطلب 845810

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