آلبوم "نامه های عاشقانه یک پیامبر" منتشر شد

به گزارش خبرنگارمهر، این آلبوم شامل چهارسی دی است که مجموع نامه های جبران خلیل جبران به ماری هسکل را که بین سالهای 1908 تا 1924 نوشته شده بازخوانی کرده است.

در بخشی از معرفی این آلبوم به چرایی روایت این اثر توسط پائولو کوئلیو اشاره شده است : نامه های عاشقانه یک پیامبر ، مجموعه ای از مکاتبات خصوصی جبران خلیل جبران به ماری هسکل است که پائولو کوئلیو -نویسنده برزیلی- آنها را با هدف کشف مردی که در پس کتاب مهم پیامبر نهفته است ، گردآوری و بارنویسی کرده است. در این نامه هاف جبران جهانی از درد و ضغف را به نمایش می گذارد که الهام بخش کتاب زیبایش پیامبر بود.

"نامه های عاشقانه یک پیامبر" در این آلبوم توسط سه کاراکتر روایت شده است. پیام دهکردی (خلیل جبران)،شهین نجف زاده (ماری هسکل) و سونا امیری(ماریانا جبران) از راویان این مجموعه هستند؛ضمن موسیقی این آلبوم انتخابی از مانی هاشمیان است همچنین در این اثر از آثار موسیقایی هنرمندانی چون پرگولزی، گلگ،گوران برگویچ،انور ابراهیم،دوپلر،نامیا، پیرفاوره و جان ویلیامز استفاده شده است.

جبران خلیل جبران در ششم ژانویه سال 1883 ، درخانواده ای مارونی از طبقه متوسط در البشری - ناحیه کوهستانی در لبنان -زاده شد و در سن دوازده سالگی استعداد خود به نقاشی آشکار کرد و به آموختن زبان انگلیسی را پرداخت در سال 1896 به کاخ دنیسون راه یافت و در آنجا با فرد هلند دی ، عکاس بوستونی آشنا شده که از خلیل حمایت کرد و تاثیر شگرفی بر هنر و اندیشه او گذاشت ؛ او در سال 1904 با ماری هسکل که مدیر مدرسه بود آشنا شد و این آشنایی آغازگر دوستی مادام العمری شد که گاه به سوی عشق نیز کشیده شد ماری تاثیری شگرف بر نویسندگی او گذاشت.

در سال 1920 تقریبا سه چهارم پیامبر به پایان رسیده بود و درسال 1923 با سبک تغزلی و ساده به چاپ رسید که با موفقیت چشمگیری مواجه شد،جبران خلیل جبران در مارس سال 1931 در بیمارستانی در نیویورک درگذشت.