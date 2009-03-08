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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۵

راهدار خانه های خراسان رضوی برای اسکان موقت مسافران نوروزی آماده شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی از اقدامات گسترده این نهاد در راستای ایجاد امنیت بیشتر جاده های استان در نوروز 88 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید آیت الله هاشمی نسب امروز در نشستی خبری در محل اداره کل راه و ترابری استان در جمع خبرنگاران با اشاره به حجم بالای ورود مسافران نوروزی به استان افزود: در ایام نوروز 88 همچون سالهای گذشته 35 اکیپ گشت ایمنی و راهداری به منظور خدمات رسانی به زایران بارگاه منور امام رضا (ع) به جاده های خراسان رضوی اعزام خواهند شد.

مدیر کل راه و ترابری خراسان رضویآماده سازی راهدارخانه ها به منظور اسکان موقت مسافران، آماده سازی رویه راه ها، لکه گیری آسفالت جاده ها و شستشوی تابلوها و علایم جاده ای را از دیگر فعالیت های این نهاد در آستانه فرا رسیدن سال جدید عنوان کرد.

وی تصریح کرد: همچنین 56 اکیپ ثابت که از آغاز زمستان در جاده ها و گردنه های خراسان رضوی مستقر شده اند نیز در این طرح حضور خواهند یافت .

هاشمی نسب همچنین از کاهش 8/17 درصدی تلفات سوانح رانندگی جاده ای استان در 8 ماهه نخست سال 87 نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر داد.

کد مطلب 845830

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