به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود فیلمیران که پخش "درباره الی" اصغر فرهادی را برعهده دارد، این فیلم را در نوروز 88 اکران عمومی کند، اما گویا شرایط نمایش فیلم فرهادی فراهم نشده و به همین دلیل این شرکت تصمیم دارد "بیست" کاهانی را نوروز اکران کند.
نمایی از "اخراجی ها2"
همچنین قرار است فیلم"اخراجیها 2" مسعود دهنمکی در گروه سینمایی استقلال و "سوپر استار" تهمینه میلانی در گروه سینمایی آزادی به اکران عمومی درآید. "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی نیز در گروه قدس اکران میشود، اما هنوز تکلیف اکران گروه عصر جدید مشخص نشده است.
"بیست" درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. تالار قرار است 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد.
از بازیگران فیلم میتوان به مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی،علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی، فرشته صدرعرفایی و... اشاره کرد. "بیست" در جشنواره فجر امسال جوایز بهترین بازیگر زن و مرد مکمل (کرامتی و خمسه) و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را نصیب خود کرد.
"اخراجیها 2" دومین ساخته دهنمکی دنباله فیلم پرفروش "اخراجیها" و داستان اسارت همرزمان مجید سوزوکی. امین حیایی، محمدرضا شریفینیا، جواد رضویان، شیلا خداداد، مهراوه شریفینیا، اکبر عبدی، ارژنگ امیرفضلی از بازیگران این فیلم هستند که در جشنواره فجر جایزه ویژه هیئت داوران بخش نگاه نو را گرفت.
"سوپر استار" میلانی داستان یک ستاره سینما را به تصویر میکشد که از روزهای اوج فاصله گرفته و آشنایی با دختری جوان او را به درک تازه از زندگی میرساند. شهاب حسینی، فتانه ملکمحمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم نیز در جشنواره فجر، دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن بخش بینالملل (ملکمحمدی) و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد (حسینی) را در بخش سودای سیمرغ از آن خود کرد.
"وقتی همه خوابیم" نیز یک فیلم در فیلم درباره پشت صحنه سینمای ایران است. مژده شمسایی، مجید مظفری، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، علیرضا جلالی تبار در فیلم جدید بیضایی بازی کردهاند که در جشنواره فجر جوایز سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مخاطبان در بخش بین الملل، سیمرغ بهترین تدوین، طراحی صحنه و لباس و چهرهپردازی را گرفت.
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