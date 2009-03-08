  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۳

"صدای بال پروانه از نیشابور" در شهر پاریس شنیده خواهد شد

"صدای بال پروانه از نیشابور" در شهر پاریس شنیده خواهد شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابور گفت: فیلم صدای بال پروانه به کارگردانی جواد نادری از هنرمندان این دفتر در هفدهمین دوره جشنواره متروترن فرانسه در شهر پاریس به نمایش در خواهد آمد.

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در این جشنواره که در تاریخ 5 فروردین 1388 ( 25 مارس ) برگزار می شود، 55 فیلم داستانی و 15 فیلم مستند و سراسر جهان شرکت دارند.

مسئول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابور اظهار داشت: این اولین تجربه جواد نادری در مقام نویسندگی و کارگردانی است که در سال 86 ساخته شده است و موضوع فیلم به عنایات آشکار و پنهان خداوند در عرصه های مختلف زندگی (نجات دختر کرولالی قبل از برخورد با قطار و ..)  اشاره دارد.

وی یادآور شد: جواد نادری 15 سال سابقه کار در تئاتر داستان نویسی، فیلم سازی و ساخت فیلم دارد و تا کنون موفق به دریافت جوایز متعددی گردیده است.

محروقی درباره عوامل این فیلم گفت: تصویر بردار علی شورورزی، دستیار کار گردان فردین محمدیان، تدوین محمد غریبی، مدیر تدارکات ادریس مردانی، صدابردار احمد نیک فرجام و موسیقی ناصر تفضلی هستند.

کد مطلب 845836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها