"صدای بال پروانه از نیشابور" در شهر پاریس شنیده خواهد شد

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در این جشنواره که در تاریخ 5 فروردین 1388 ( 25 مارس ) برگزار می شود، 55 فیلم داستانی و 15 فیلم مستند و سراسر جهان شرکت دارند.

مسئول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابور اظهار داشت: این اولین تجربه جواد نادری در مقام نویسندگی و کارگردانی است که در سال 86 ساخته شده است و موضوع فیلم به عنایات آشکار و پنهان خداوند در عرصه های مختلف زندگی (نجات دختر کرولالی قبل از برخورد با قطار و ..) اشاره دارد.

وی یادآور شد: جواد نادری 15 سال سابقه کار در تئاتر داستان نویسی، فیلم سازی و ساخت فیلم دارد و تا کنون موفق به دریافت جوایز متعددی گردیده است.

محروقی درباره عوامل این فیلم گفت: تصویر بردار علی شورورزی، دستیار کار گردان فردین محمدیان، تدوین محمد غریبی، مدیر تدارکات ادریس مردانی، صدابردار احمد نیک فرجام و موسیقی ناصر تفضلی هستند.