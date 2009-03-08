لوح سپاس و جام سفالین آسیفا به مرکز گسترش اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اعلام کرد در این لوح سپاس که به امضای هیئت مدیره آسیفا ایران (انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران) رسیده، این‌گونه آمده: به‌ پاس فعالیت‌های گوناگون فرهنگی و هنری و تولیدی و گسترش آثار انیمیشن و حمایت از فیلمسازان جوان، جام سفالین انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اهدا می‌شود.



مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به‌ عنوان متولی سینمای انیمیشن در حوزه وزارت ارشاد، طی دو سال اخیر اقدام به تولید دو فیلم سینمایی و بیش از 50 فیلم کوتاه انیمیشن نموده است.



برگزاری نخستین همایش ملی انیمیشن ایران، انتشار نخستین کتاب جامع انیمیشن ایران، راه‌اندازی پایگاه اینترنتی بانک جامع انیمیشن ایران (به نشانی idba.ir)، افتتاح کانون فیلم انیمیشن به منظور نمایش دائمی و نقد و بررسی آثار انیمیشن در سالن سینما حقیقت (با همکاری مجله تخصصی "پیل‌بان")، برپایی کارگاه آموزشی انیمیشن (باهمکاری فصلنامه تخصصی "خط خطی")، انتشار جلد اول (A-F) فرهنگ جامع انیمیشن و .... از دیگر فعالیت‌های این مرکز در عرصه سینمای انیمیشن ایران است.