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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۴

فاطمه آجرلو:

بخش عمده ای از باغشهر کرج از بین رفته است

بخش عمده ای از باغشهر کرج از بین رفته است

کرج - خبرگزاری مهر:نماینده مردم کرج در مجلس گفت:‌ بخش عمده ای از باغشهر کرج از بین رفته است و باید جلوی روند تخریب منابع طبیعی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج  فاطمه آجرلو عصر امروز در حاشیه  آیین "روز منابع طبیعی، محیط زیست، پژوهش، آموزش و رسانه ها" در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج  در جمع خبرنگارن اظهار داشت: بسیاری از منابع طبیعی کشور در حال نابودی است اما صدایی از صاحب نظران بلند نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود دانشکده منابع طبیعی با قدمت 80 سال در کرج، بخش عمده ای از باغشهر کرج از بین رفته و اتفاقهایی که اکنون در شهر کرج در زمینه منابع طبیعی رخ می دهد، کاملا غیر علمی است.

آجرلو گفت: یکی دیگر از نشانه های این تخریب، انتقال آب سد کرج از طریق تونل به تهران است که بیشتر کارشناسان و استادان این طرح را آفتی برای منابع طبیعی قلمداد می کنند اما صدای صاحب نظران فقط به چهاردیواری خودشان محدود شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: افت سطح آ ب آبخوانها در برخی نقاط کرج به 110 متر می رسد که این فاجعه است و معلوم نیست مسئولان مربوطه چرا از این منابع صیانت نمی کنند و حتی اگر طرحهای آنان، غیرکارشناسانه ارزیابی شود، به مخالفت برمی خیزند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: با تعارف و سکوت نمی توان به توسعه منابع طبیعی موردنظر در چشم انداز 20 ساله دست یافت و باید راهکاری برای تعامل نزدیک علم و عمل پیدا کرد.

آجرلو یادآور شد: اکنون دامنه جنوبی البرز را منطقه حفاظت شده اعلام کرده اند و اجازه عبور و مرور به افراد را نمی دهند ولی از سوی دیگر، یک تونل بزرگ کوهها را می شکافد و کسی صدایش درنمی آید و باید پرسید این چگونه منطقه حفاظت شده ای است.

کد مطلب 845845

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