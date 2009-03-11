عباس رهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پیکهای نوروزی به صورت متمرکز در وزارت آموزش و پرورش تهیه نمی شود و آموزش و پرورش هر استانی به صورت جداگانه و بر اساس اعتبارات خود پیکهایی را برای دانش آموزان تهیه و در اختیار آنها قرار می دهند.

معاون آموزش و نوآوری وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره زمان توزیع پیک ای نوروزی نیز گفت: پیکهای نوروزی باید از 15 تا 27 اسفند در بین دانش آموزان توزیع می شود.

هر سال قبل از ایام نوروز مدارس برنامه های امتحانی فشرده ای داخلی بعد از ایام نوروز را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که طبق آن امتحانات بدون هیچ وقفه ای از 14 یا 15 فروردین آغاز می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید براینکه معلمان در ایام نوروز به اندازه لازم و براساس ضعف کلی دانش آموزان هر کلاس به آنها تکلیف بدهند و از دادن تکالیف اضافی خودداری کنند، افزود: از مدارس خواسته ایم که بلافاصله بعد از ایام نوروز امتحانی را برای دانش آموزان برگزار نکنند و اگر قصد برگزاری امتحان دارند با چند روز فاصله در این زمینه اقدام کنند.