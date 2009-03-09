معرفی تلفنهای همراه برتر جهان در سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید رو به رشد تلفن همراه و گسترش باورنکردنی این تکنولوژی در میان کشورهای جهان طی سالهای اخیر چنان چشمگیر بوده که رقابت تولید انواع پیشرفته تر را در میان شرکتهای بزرگ و مشهور چند برابر کرده است.

سایت خبری سی نت که عمده مطالب خود را در زمینه این محدوده از تکنولوژی روز متمرکز کرده طی تحلیلی به معرفی 5 تلفن همراه برتر و پیشرفته جهان در سال 2009 پرداخته است که در میان کاربران از محبوبیت بالایی برخوردارند.

اپل 3G: شرکت اپل این محصول تمام لمسی را در تلفیقی جدید از تلفن همراه و سیستم پخش دیجیتال ارائه کرده است که در زمینه پخش موسیقی و ویدئو عنوان بهترین تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. این تلفن در کنار ارائه وضوح بالایی از کیفیت در پخش فایلهای صوتی و تصویری به شبکه پر سرعت 3G و ای میل مجهز است. از معایبی که درباره این محصول اعلام شده است عمر کم باطری و بروز برخی اختلالات در استفاده از شبکه 3G و ایمیل است.

ابعاد آی فون 3G نسبت به ابعاد سابق این تلفن ثابت باقی مانده و در رنگهای مشکی یا سفید و در گنجایشهای 8 گیگا بایت و 16 گیگابایت در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته است. عواملی که این محصول را نسبت به نمونه های قبلی متفاوت ساخته است سرعت بالای 3G، حساسیت بالای سیستم جی پی اس، مجهز بودن به نرم افزار مایکروسافت اکسچنج و امکان نصب مستقیم برنامه ها و نرم افزار ها بر وی تلفن همراه است.

HTC Touch Diamond: این تلفن همراه از طراحی یکپارچه و موثری برخوردار است و به سیستم عامل ویندوز موبایل 6.1 مجهز است. سیستم های وای فای، بلوتوث و جی پی اس نیز از جمله سیستم هایی است که در این تلفنها قرار داده شده اند.

برنامه های مورد نیاز این تلفن تحت پوشش مایکروسافت است و صفحه کلید مجازی موجود در این تلفن یکی از نقاط ضعف آن به شمار می رود زیرا به دلیل گرافیکی بودن این صفحه گاهی اختلالات و مشکلاتی در استفاده از آن به وجود می آید.

نمایشگر این گوشی 262 هزار رنگ را پشتیبانی کرده و وضوح تصویر آن 640 در 480 است. دوربین 5 مگاپیکسلی و 50 درصد افزایش عمر مفید در باطری لیتیومی از مزایای قابل توجه Diamond به شمار می رود. سیستم لمسی نمایشگر بسیار قدرتمند بوده و تمامی گزینه های عملیاتی موجود در گوشی بر روی نواری در کنار نمایشگر قرار گرفته است.

LG Dare: یکی از محصولات قدرتمند شرکت LG که دوربین قدرتمند آن با وجود 3.2 مگاپیکسل وضوح تصویر در میان بهترین دوربینهای عکاسی در تلفن های همراه هوشمند قرار دارد.

این گوشی تمام لمسی بوده و از دیگر تکنولوژی های مفید در آن می توان به نرم افزار مکانیاب VZ اشاره کرد که با اتصال قوی به سیستم جی پی اس توانایی جستجوی سریع را به کاربر ارائه می کند.

با این حال به دلیل تمام لمسی بودن گوشی یکی از بزرگترین معایبی که به آن وارد شده است کم بودن حساسیت صفحه لمسی آن است که گاهی کاربر را برای گرفتن شماره یا ارسال پیام دچار مشکل می کند. پخش موسیقی از دیگر قسمتهای برتر این تلفن به شمار می رود.

به گزارش مهر، این گوشی گاهی با آی فون 3G مقایسه می شود و برخی توانایی های آن را در سطح آی فون می دانند اما مجهز نبودن به سیستم وای-فای امری است که فاصله قابل توجهی را میان این دو محصول ایجاد کرده است.

بلک بری بولد: این تلفن همراه یکی از پروضوح ترین نمایشگرها را در میان تلفن های همراه هوشمند به خود اختصاص داده و در عین حال به سیستم های وای-فای، جی پی اس، بلوتوث و صفحه کلید در کنار صفحه لمسی است. تنها موردی که می تواند استفاده از این محصول را محدود کند قیمت بالا و بزرگ بودن ابعاد گوشی است.

توانایی های نوشتاری و پخش فایلهای صوتی و تصویری بلک بری را نسبت به دیگر تلفن های همراه در جایگاهی بالاتر قرار داده است. دوربین 2 مگاپیکسلی، صفحه حساس به نور و حافظه داخلی 1 گیگابایتی از دیگر خصوصیات این گوشی هوشمند به شمار می رود.

Samsung Memoir: اولین گوشی تلفن همراه جهان با دوربینی 8 مگاپیکسلی است که در ثبت تصویر و فیلمبرداری عملکردی باورنکردنی دارد.

بر اساس گزارش سی نت، سیستم عامل این تلفن هوشمند سیمبیان 60 بوده و باطری لیتیومی آن از کارایی و طول عمر بالایی برخوردار است. تکنولوژی صوتی سه بعدی یکی از مواردی است که این گوشی را جدا از دوربین خاص در گروه تکنولوژی های برتر جهان قرار داده است.

همچنین این محصول به چاپگر، خروجی تلویزیون، مرورگر HTML و جی پی اس مجهز بوده و حافظه داخلی آن 8 گیگابایت به اضافه پشتیبانی از کارت حافظه خارجی 16 گیگابایتی خواهد بود.