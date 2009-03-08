اصلاح طلبان با یک نامزد می آیند / اقبال عمومی معیار انتخاب کاندیدای نهایی

یدالله اسلامی، دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه بین نامزدهای اصلاح طلب در جریان است حضور در صحنه و اعلام دیدگاه ها در خصوص شرایط و تنگناهای کشور است زیرا نامزدهای اصلاح طلب بر این باور هستند که شرایط کنونی به پایداری و پیشرفت کشور نمی انجامد.

وی افزود: شکستن سکوت توسط میرحسین ناشی از چنین درکی از شرایط است و طبیعی است که هر کس در این میدان گام بگذارد، پذیرفتنی است.

اسلامی با بیان اینکه ما براین باوریم که همه اصلاح طلبان در انتخابات آتی با هماهنگی پیش خواهند رفت، ادامه داد: جناح اصلاحات در این انتخابات به نامزد واحدی دست خواهند یافت.

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار همچنین گفت که استراتژی تشکل متبوعش در انتخابات آتی " نامزد واحد ، برنامه واحد و حرکت در چارچوب اصلاح طلبان " است لذا در این مرحله با هدفی که طراحی کرده ایم ، اصلاح طلبی را راه نجات کشور و گذر از شرایط کنونی می دانیم به همین دلیل ما نیز از کاندیدایی که با اقبال عمومی در انتخابات ریاست جمهوری دهم مواجه است، حمایت خواهیم کرد چرا که این امر مبنای پذیرفتنی و عقلانی دارد.

وی درپاسخ به این سئوال که اگر درصورت حضور میرحسین درانتخابات آتی، خاتمی هم در میدان باقی بماند، مجمع نمایندگان ادوار و یا اکثریت اصلاح طلبان از چه کسی حمایت خواهند کرد، تصریح کرد: گمان می کنیم مجموعه دوستان و کسانی که در آینده پای در رکاب خواهند گذاشت به خود نمی اندیشند بلکه به منافع ملی و نجات کشور فکر می کنند و برای شکست نمی آیند.