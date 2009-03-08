اسرائیل مجهز به تسلیحات هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، بر اساس گزارش ارتش آمریکا، رژیم اسرائیل نیز همانند روسیه، چین، هند، پاکستان و کره شمالی که مجهز به بمب هسته ای می باشند، دارای تسلیحات هسته ای است.

این گزارش توسط فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا که مسئول آماده سازی ارتش آمریکا برای جنگهای عراق و افغانستان است منتشر شده است.

به نوشته هاآرتص، هر چند که اسرائیل خود هنوز به داشتن تسلیحات هسته ای اعتراف نکرده ( البته در سال گذشته ایهود اولمرت نخست وزیری وقت این رژیم به این امر اعتراف کرده بود)، اما این گزارش آمریکا بر اساس طرح افشای اسناد محرمانه پس از چند سال منتشر شده است.

این سند در حالی افشا شده که چند روز قبل وزیران خارجه اتحادیه عرب در بیانیه پایانی 131 نشست خود در قاهره درباره خطرات سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی و سلاح های کشتار جمعی این رژیم در منطقه هشدار دادند.

در این بیانیه به خطرات سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی و سلاح های کشتار جمعی این رژیم در منطقه هشدار داده شده است و از سفیران عرب در اتریش خواسته شده است که موضوع استفاده اسرائیل از اورانیوم ضعیف شده در نوارغزه را با آژانس بین المللی انرژی اتمی در میان بگذارند.