50 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله حق پرست بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی رابطین و مدیران آموزش از راه دور استان در باشگاه فرهنگیان ساری افزود:مهمترین ماموریت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان است.

وی تصریح کرد : انعطاف پذیری در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و اجرای قوانین و مقرارت ، پویایی و بالندگی آموزش و پرورش و اهمیت رویکرد تکنولوژی محوری از دیگر اهداف موسسه آموزش از راه دور است .

حق پرست موفقیت آموزش و پرورش را در گرو تعامل خانواده و جامعه با مدرسه عنوان کرد و گفت : در سال گذشته 182نش آموز مراکز آموزش از راه دور استان مازندران در مراکز آموزش عالی کشور پذیرفته شدند .

وی تصریح کرد : در سال جاری 10 هزار 168 نفر در استان جذب مراکز آموزش از راه دور شده اند .

نماینده موسسه آموزش از راه دور استان مازندران افزود : تعداد مراکز آموزش از راه دور استان از 4 مرکز در بدو تاسیس به 72 مرکز رسیده است .

حق پرست با اشاره به اینکه به تمامی مراکز آموزش از راه دور استان کتاب ها و CD های آموزشی ارسال می شود گفت : در سال جاری 130 میلیون تومان سرانه به دانش آموزان لاز التعلیم مراکز آموزش از راه دور استان اختصاص یافته است .

در این گردهمایی رابطین و مدیران مراکزآموزش از راه دور شهرستان ها و مناطق استان مازندران به بیان مشکلات و مسائل موجود در حوزه کاری خود پرداختند.