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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۳۲

50 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در مازندران وجود دارد

50 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در مازندران وجود دارد

ساری - خبرگزاری مهر : نماینده موسسه آموزش از راه دور در استان مازندران با اشاره به اینکه در سال اول اجرای طرح آموزش از راه دور 97 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در استان بوده اظهار داشت: این آمار اکنون به 50 هزار نفر رسیده است .

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله حق پرست بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی رابطین و مدیران آموزش از راه دور استان در باشگاه فرهنگیان ساری افزود:مهمترین ماموریت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان است.

وی تصریح کرد : انعطاف پذیری در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و اجرای قوانین و مقرارت ، پویایی و بالندگی آموزش و پرورش و اهمیت رویکرد تکنولوژی محوری از دیگر اهداف موسسه آموزش از راه دور است .

حق پرست موفقیت آموزش و پرورش را در گرو تعامل خانواده و جامعه با مدرسه عنوان کرد و گفت : در سال گذشته 182نش آموز مراکز آموزش از راه دور استان مازندران در مراکز آموزش عالی کشور پذیرفته شدند .

وی تصریح کرد : در سال جاری 10 هزار 168 نفر در استان جذب مراکز آموزش از راه دور شده اند .

نماینده موسسه آموزش از راه دور استان مازندران افزود : تعداد مراکز آموزش از راه دور استان از 4 مرکز در بدو تاسیس به 72 مرکز رسیده است .

حق پرست با اشاره به اینکه به تمامی مراکز آموزش از راه دور استان کتاب ها و CD های آموزشی ارسال می شود گفت : در سال جاری 130 میلیون تومان سرانه به دانش آموزان لاز التعلیم مراکز آموزش از راه دور استان اختصاص یافته است .

در این گردهمایی رابطین و مدیران مراکزآموزش از راه دور شهرستان ها و مناطق استان مازندران به بیان مشکلات و مسائل موجود در حوزه کاری خود پرداختند.

کد مطلب 845868

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