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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۷

معرفی مشهورترین داستان‌نویس ویتنامی در "گلستانه"

معرفی مشهورترین داستان‌نویس ویتنامی در "گلستانه"

نود و ششمین شماره ماهنامه ادبی هنری گلستانه با پرونده ویژه نگوین هوی تی‌یپ نویسنده ویتنامی که بسیاری وی را سلطان داستان کوتاه این کشور می‌دانند، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید این ماهنامه ادبی، هنری، پرونده‌ای ویژه ‌"نگوین هوی تی‌یپ" نویسنده ویتنامی و برنده جوایزی مانند "جایزه ادبیات نونینو ایتالیا، جایزه فستیوال فیلم نانت، جایزه کداک و جایزه هنر فرانسه گشوده و گفتگویی را با وی ترجمه و داستان‌هایی از او را منتشر کرده است.

همچنین گلستانه فصل اول رمان "دور از یار و دیار" نوشته نامی مون نویسنده کره‌ای برنده جوایزی مانند هاپوود و فرر را منتشر کرده است. "از آدم‌هایی صحبت می‌کنم که کامیاب نمی‌شوند" عنوان گفتگوی مشروحی است که با ریموند کارور انجام شده و با ترجمه بختیار عالیوند منتشر شده است.

همچنین مطالبی درباره آثار نویسندگانی مانند ای ال دکتروف، جلال آل احمد، ژان پل سارتر، تزوتان تودوروف، ایتالو کالوینو و ولادیمیر پروپ در گلستانه منتشر شده است. داستان‌ها و اشعاری از آن سامرویل، ارنست همینگوی، ماتیو ام کویک، زبیگنف هربرت، اولکر تامر، نسیم ایزیکیل و شروود آندرسن از دیگر مطالب این نشریه ادبی‌اند.

گلستانه در 100 صفحه و با بهای 1600 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 845871

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