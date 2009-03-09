به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید این ماهنامه ادبی، هنری، پرونده‌ای ویژه ‌"نگوین هوی تی‌یپ" نویسنده ویتنامی و برنده جوایزی مانند "جایزه ادبیات نونینو ایتالیا، جایزه فستیوال فیلم نانت، جایزه کداک و جایزه هنر فرانسه گشوده و گفتگویی را با وی ترجمه و داستان‌هایی از او را منتشر کرده است.

همچنین گلستانه فصل اول رمان "دور از یار و دیار" نوشته نامی مون نویسنده کره‌ای برنده جوایزی مانند هاپوود و فرر را منتشر کرده است. "از آدم‌هایی صحبت می‌کنم که کامیاب نمی‌شوند" عنوان گفتگوی مشروحی است که با ریموند کارور انجام شده و با ترجمه بختیار عالیوند منتشر شده است.

همچنین مطالبی درباره آثار نویسندگانی مانند ای ال دکتروف، جلال آل احمد، ژان پل سارتر، تزوتان تودوروف، ایتالو کالوینو و ولادیمیر پروپ در گلستانه منتشر شده است. داستان‌ها و اشعاری از آن سامرویل، ارنست همینگوی، ماتیو ام کویک، زبیگنف هربرت، اولکر تامر، نسیم ایزیکیل و شروود آندرسن از دیگر مطالب این نشریه ادبی‌اند.

گلستانه در 100 صفحه و با بهای 1600 تومان منتشر شده است.