9 هزار تن ارقام پرمحصول برنج خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی عصر یکشنبه در جلسه مشکلات بخش کشاورزی استان در ساری نیز از خرید سه هزار و 828 تن برنج پرمحصول با قیمت مصوب شورای اقتصاد خبر داد و گفت: این میزان برنج شامل ارقام ندا، شیرودی، درفک، هیبرید، فجر، خزر، شفق و کادوس است که توسط دو مرکز خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی به طور مستقیم از کشاورزان خریداری شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این، پنج هزار و 882 تن ارقام مختلف برنج پرمحصول به صورت غیر مستقیم از صاحبان کارخانه شالیکوبی طرف قرارداد با شرکت غله و خدمات بازرگانی با قیمت مصوب خریداری شد.

وی افزود: خرید تضمینی محصولات توانست از کاهش شدید قیمت انواع برنج پرمحصول و محلی جلوگیری کند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یکی از راه‌های خودکفایی کشور در برنج را کشت ارقام پرمحصول دانست.

اسماعیلی تصریح کرد: مراکز خرید برنج ارقام پرمحصول هر ساله از مرداد ماه تا آذرماه جهت خرید برنج از کشاورزان دایر است.