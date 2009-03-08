مستند "دره گوران" در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه نمایش از سوی انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران با همکاری خانه هنرمندان برگزار شده و پس از آن نشست نقد و بررسی فیلم برگزار میشود.
"دره گوران؛ گهوارهای که تکان میخورد" از مجموعه مستندهای مربوط به موسیقی آئینی، قومی است که برای اولین بار به نمایش درمیآید. تاکنون از این مجموعه مستندهای "آخرین بخشی"، "ذاکر" و "برنا" به کارگردانی فدائیان درباره شمال و جنوب خراسان به نمایش درآمده است.
موسیقی در این مستند رمز و رازهایی را با خود به همراه دارد که به آئین و قوم همین دیار گره خورده تا جایی که ساز همچون عنصری زنده راوی ارزشهای آئینی و اخلاقی است. این مستند با زمان 84 دقیقه و تدوین، تصویربرداری و کارگردانی فدائیان تولید شده و احمد صدری پژوهش موسیقی و شرکت دانایی فرزان در تولید آن مشارکت داشته است.
فرشاد فدائیان ساخت 39 فیلم کوتاه و مستند چون "سنگ، مادر خاموش"، "سد یعنی آب"، "آبسال"، "او و پرندهها"، "گولش منزل"، "مسافران کوچک سفری بیانتها"، "ورودیها"، "خانه در خانه"، "انگشتهای پای چپ"، "داریوش و بانو"، "آخرین بازمانده شهربانو" و ... را در کارنامه دارد.
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