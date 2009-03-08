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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۱

در گفتگو با مهر مطرح شد

اظهارات رئیس دانشگاه رفسنجان در خصوص اعتراض صنفی برخی دانشجویان

جمعی از دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در اعتراض به آنچه که تحت عنوان "رفتار ناشایست با چند دانشجوی دختر این دانشگاه" یاد می کنند تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان تجمع کننده تاکید دارند که اعتراض آنها کاملا صنفی و در راستای دفاع از حرمت هم دانشگاهیانشان است. آنها مدعی هستند که چند تن از دانشجویان دختر این دانشگاه با رفتار ناشایست کارگری در دانشگاه مواجه شده اند. 

محمد مهدی ابراهیمی نژاد رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: از روز گذشته سه نفر از دانشجویان دختر مراجعه کرده و عنوان کرده اند که کارگری در دانشگاه رفتار ناصحیحی با آنها داشته است.

وی از اقدامات مدیریت دانشگاه برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: کلیه کارگران کارت دارند و امروز اعلام کردیم که کارتهایشان کنترل شود تا شخصی که دانشجویان نسبت به رفتار او اعتراض داشته اند شناسایی شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در این چند سال چنین موردی را نداشته است.

ابراهیمی نژاد درباره موضعش نسبت به دانشجویان تجمع کننده گفت: دانشجویانی که تجمع کرده اند را ستایش می کنیم زیرا این دانشجویان به حقوق و شان خود حساس و دلسوز هستند و باید هم چنین باشند.

کد مطلب 845878

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