عزم دولت بر اجرای اصل 44 است/ لایحه بودجه جهت گیری عدالتخواهانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطق نوری که به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه در جلسه عصر امروز مجلس سخن می گفت تصریح کرد: پیش بینی دولت از فروش سهام شرکت های دولتی نشان دهنده عزم دولت برای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

نماینده نور در مجلس ادامه داد: حذف تبصره ها در بودجه باعث شفافیت بودجه می شود هر چند کمیسیون تلفیق بار دیگر به این تبصره ها اضافه کرده است.

وی افزود: بودجه کل کشور در سال 87 حدود 20 درصد رشد نسبت به سال قبل داشته اما بودجه سال 88 نسبت به سال 87 نیز 2 درصد کاهش یافته و این نشانگر انقباضی بودن بودجه سال 88 است.

حسین ابراهیمی هم در موافقت با بودجه سال 88 اظهار داشت: اگر دولت احمدی نژاد پذیرفت یارانه ها را هدفمند کند جای تشکر دارد.

نماینده بجنورد اضافه کرد: لایحه ای که از سوی دولت آمده است توجه به عمران روستاها دارد و بسیار ارزشمند است و ایجاد انضباط مالی و تنظیم روابط دولت و نفت نیز از جمله ویژگی های مثبت لایحه بودجه دولت است.

وی توجه به فرهنگ در بودجه را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه دانست و گفت: بودجه به نحوی تراز شده که در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: کار کارشناسی سنگینی برای ارائه و بررسی بودجه 88 انجام شده و در سخنان مخالفان کلیات مخالفت جدی با کلیات دیده نمی شد بلکه مخالفت ها به جزئیات بودجه بر می گشت.

وی اضافه کرد: بودجه 88 از کمترین نقص برخوردار است و باید با رای به کلیات بعدها در رابطه با جزئیات اظهار نظر کرد و جهت گیری لایحه بودجه عدالتخواهانه است.

شهباز حسن پور، نماینده سیرجان و برد سیر نیز در جلسه علنی عصر امروز مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه 88 کل کشور اظهار داشت: لایحه بودجه 1388 در تداوم قوانین بودجه سال های اخیر در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی اصل 44 و اسناد فرابخشی برنامه توسعه و تدوین شده است.

وی گفت: دولت تلاش کرده است تا توجه ویژه ای به برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها داشته باشد.

حسن پور تصریح کرد: جهت گیری بودجه در راستای خود اتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیت های اقتصادی، تمرکز زدایی، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، افزایش قدرت خرید و راه از نکات مثبت بودجه 88 است.

وی تلاش در جهت افزایش کالا و خدمات، ارتقاء بهره وری و تلاش برای حصول درآمدهای دولت با توجه به نظام مالیاتی کشور را نیز از دیگر ویژگی های لایحه بودجه 88 کل کشور دانست.

حسن پور در خصوص سهم نفت، منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه 88 تصریح کرد: با توجه به سند چشم انداز و اسناد بالادستی و توصیه به کاهش اتکا به نفت، خوشبختانه در بودجه 88 درصد کمتری از بودجه به درآمدهای نفتی اختصاص یافته است.

وی توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای اصل 44 قانون اساسی را از دیگر ویژگی های این لایحه دانست.