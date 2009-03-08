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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

با حضور وزیر کار /

اولین قاصدک کتاب رونمایی شد

اولین قاصدک کتاب رونمایی شد

اولین نمونه "قاصدک کتاب" از سری طرح ملی عرضه سیار کالاهای فرهنگی صبح امروز با حضور سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی رونمایی و افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر که توسط وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد از طرح "قاصدک کتاب" به عنوان طرح برتر تجلیل شد و اولین قاصدک کتاب مورد بهره برداری قرار گرفت.

سید محمد جهرمی در مراسم افتتاح و رونمایی "قاصدک کتاب" با تقدیر از طرحهایی که به توسعه کتابخوانی کمک می‌کنند گفت: اهمیت دادن به کتاب و کتابخوانی در کشور و تشویق کودکان و جوانان و آحاد جامعه به کتابخوانی کاری شایسته است که گامی در جهت توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.

طرح "قاصدک کتاب" در قالب 735 کتابفروشی سیار در تمام استانهای کشور به توزیع کتاب خواهد پرداخت.

کد مطلب 845881

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