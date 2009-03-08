اولین قاصدک کتاب رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر که توسط وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد از طرح "قاصدک کتاب" به عنوان طرح برتر تجلیل شد و اولین قاصدک کتاب مورد بهره برداری قرار گرفت.

سید محمد جهرمی در مراسم افتتاح و رونمایی "قاصدک کتاب" با تقدیر از طرحهایی که به توسعه کتابخوانی کمک می‌کنند گفت: اهمیت دادن به کتاب و کتابخوانی در کشور و تشویق کودکان و جوانان و آحاد جامعه به کتابخوانی کاری شایسته است که گامی در جهت توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.

طرح "قاصدک کتاب" در قالب 735 کتابفروشی سیار در تمام استانهای کشور به توزیع کتاب خواهد پرداخت.