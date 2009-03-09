به گزارش خبرنگار مهر، سینما آفریقای اهواز با عنوان قدیمی اُکسین روز سه‌شنبه 20 اسفندماه در شهر اهواز مجدداً راه‌انداری می‌شود. بازسازی این سالن را موسسه سینماشهر انجام داده و با پایان یافتن کارهای مربوط به بازسازی، سینما اُکسین با اکران فیلم‌های نوروزی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

این سالن سینما 850 نفر ظرفیت دارد و بزرگترین سینمای شهر اهواز محسوب می‌شود که مدتها به دلیل فرسودگی و نبود امکانات کافی، قابلیت پذیرش مخاطبان را نداشت.

سینما مهتاب قزوین دیگر سالن بازسازی شده توسط موسسه سینماشهر است که در آستانه نوروز 1388 فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این سالن پیش از این سینما ارشاد قزوین نام داشت.

سینما قدس فردوس هم از سوی موسسه سینماشهر بازسازی شده و با اکران فیلم‌های نوروزی فعالیت خود را آغاز می‌کند. دو سالن سینمای بهاران گناباد و انقلاب بابل اوایل بهار سالن آینده آماده پذیرش مخاطبان فیلم‌ها می‌شوند.

سینماهای بهمن ملایر، بهمن سنندج و سینمای استقلال خرم‌آباد در حال حاضر از سوی موسسه سینماشهر در دست بازسازی هستند که تا اواسط خردادماه آینده کار بازسازی آنها به پایان می‌رسد. سینمای شهر بیرجند نیز دو هفته قبل از موسسه سینماشهر افتتاح شد.