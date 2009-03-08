تاکید سخنگوی شورای شهر بر تعیین تکلیف طرح جامع حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: تصویب بودجه 1250 میلیارد تومانی برای مترو و اتوبوسرانی در شورا برای سال 88 نشان دهنده عزم جدی در این حوزه است و کمک دولت و مجلس نیز می تواند کمک قابل توجهی باشد و برای آن دست یاری دراز می کنیم.

وی افزود: بعضی از خدمات مترو خارج از محدوده شهرداری و مناطق 22 گانه است و مترو بخشی از بار ترافیکی شهرهای اطراف را نیز به دوش می کشد.

سخنگوی شورای شهر در خصوص تکلیف بدهی دولت به شهرداری در زمینه مترو نیز گفت: در سال 88 یکی دو تبصره بودجه داشتیم که به شهرداری پیگیری کسب منابع از دولت و مصوبات مجلس تکلیف شده و آنجا به طور کامل رویکرد و نگاهمان ارائه شده است.

دانشجو با اشاره به اینکه طرحهای بزرگی مانند مترو، فاضلاب، آلودگی هوا، بافت فرسوده و ... منابع وسیع و ارقام کلانی را می طلبد که کمک دستگاه هایی مانند دولت و مجلس به این عرصه ها ضروری است، گفت: ما به به دلیل اینکه مسئولیت بخش خدمات را به عهده داریم نیازها و متوجه نبودن منابع به این عرصه ها را کاملا احساس می کنیم.

وی به ساماندهی فاضلاب اشاره کرد و افزود: آب و فاضلاب منابع کلان و بعضا چند هزار میلیارد تومانی برای ساماندهی نیاز دارد که از توان آن شرکت نیز خارج است. ما نیز در برهه ای به آنها کمک کردیم تا صدایشان به گوش مسئولان برسد.

دانشجو اظهار داشت: برخلاف آنچه که تصور می شود، تهران شهر برخورداری نیست و در خیلی از عرصه ها با استانداردها فاصله فراوانی دارد. تهران در بحث هزینه کردن در مورد فاضلاب، برق، ترافیک، فرهنگی و اجتماعی بعضی اوقات بار کل کشور را به دوش می کشد اما هزینه ای از هیچ جا دریافت نمی کند.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه حضور کودکان درمشاغل کاذب یا تکدی گری به خصوص در روزهای پایانی سال توجه را به خود جلب می کند و جای تاسف نیز دارد بیان داشت: بسیاری از این کودکان ساکن تهران نیستند و نمی توان از تهران توقع داشت بدون کمک این مشکلات را برطرف کند، بعضی از این موضوعات کشوری است و دولت و مجلس به خوبی می توانند در این زمینه کمک کنند.

وی در خصوص بدهی شهرداری به شهروندان در قالب تملک املاک به پیش بینی بودجه 600 میلیاردتومانی برای پرداخت دیون اشاره کرد و گفت: آمارهایی که به شورا ارائه شده حدود 5 هزار میلیارد تومان است که نیاز به برنامه چند ساله دارد و پرداخت یکی دو ساله آن در توان شهرداری نیست.

دانشجو ادامه داد: البته راهکارهای جنبی مانند ارائه معوض به طلبکاران طولانی، معامله تهاتری و.. است که اگر شهرداری بتواند آن را انجام دهد در بازه زمانی 5 تا 6 سال می توان پرداخت بدهی داشته باشد.

وی افزود: یکی از پیگیری های شورا گرفتن تفریغ است که بعد از آن می توان میزان پایبندی مسئولان شهرداری را به بودجه تصویب شده بررسی کرد.

سخنگوی شورای شهر درخصوص ارائه توصیه ای برای دستگاه های اجرایی در روزهای پایانی سال گفت: مترو و اتوبوس ساعات خدمت رسانی شان را بیشتر کرده اند. همچنین به دلیل مراجعه شهروندان در روزهای پایانی به مراکز خرید و به دنبال آن افزایش بار ترافیکی و با توجه به دایر شدن نمایشگاه های بهاره، نیروهای راهنمایی و رانندگی حضور پررنگ تری در شهر دارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ظرفیت تحمل ترافیک در شهر از میزانی که باید باشد گذشته است و چندین برابر این ظرفیت، خودرو در حال تردد است که با همکاری بین دستگاههای مختلف می توان این مشکلات را کمتر کرد.

دانشجو در بخش دیگری از سخنانش به تصویب یک فوریت اصلاحیه بودجه تاکسیرانی در سال 88 و افزایش یک میلیارد تومان و همچنین پیشنهاد یک فوریتی در رابطه با نرخ بلیط مترو در جلسه غیر علنی امروز شورا اشاره کرد و اظهار داشت: همچنان منتظر ارائه لایحه قیمت بلیط اتوبوس و مینی بوس هستیم که اگر به موقع ارائه شود تا پایان سال بحث نرخ آنها را به پایان خواهیم رساند.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه اتوبوس های ریالی تا قبل از ارائه لایحه باید با همان نرخ سابق فعالیت کرده و مجاز به تغییر قیمت نیستند بیان داشت: این مسئله را به جد به شرکت اتوبوسرانی و شهرداری گوشزد کرده ایم تا اگر تغییراتی مد نظر است پیشنهاد دهند و در صورت تصویب در شورا مجاز به اجرا هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه مربوط به تاکسی های خصوصی در مورد پرداخت حق شارژ اجرا شده است یا خیر و درصورت اجرا گزارش هایی در این خصوص داشته اید یا نه؟ گفت: در سازمان هایی مانند تاکسیرانی، مترو و اتوبوسرانی که وسعت زیادی داشته و به صورت میلیونی خدمات ارائه می دهند، نبود اعتراض محال است.

دانشجو افزود : در مورد این مصوبه بازه زمانی دو تا سه ماهه برای تاکسیرانی تعیین شده تا برنامه اجرایی خود را برای تطبیق دادن با مصوبه جدید ارائه دهد.

سخنگوی شورا ادامه داد: بعد از ابلاغ آن مصوبه نیز شرکت ها نمی توانند مازاد بر آن میزان شارژ تعیین شده دریافت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت تکلیف ندارد مابه ازای هر بودجه ای را که در شورا برای مترو تصویب می شود بگذارد اظهار داشت: انتظار ما این است که طرح جامع را که تکالیف در آن معلوم شده از بلاتکلیفی درآورند و با هر رقمی که با کار کارشناسی به آن رسیده اند معلوم کنند.

سخنگوی شورا بیان داشت: اگر قبول دارند سالانه 20 تا22 کیلومتر مترو به تهران افزوده شود، دولت باید 50 درصد مابه ازا را تامین کند. اما اگر می گویند 20 تا 22 کیلومتر نیاز تهران نیست یا بیشتر نیاز است، کارشناسی کرده و تکلیف را معلوم کنند تا این نیازها پشت یک سد تلنبار نشود که در آینده باز کردن این سد تبعات دارد.