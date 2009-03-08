563 واحد مرغداری در استان مرکزی کدگذاری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید سعید حسینی امروز در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 500 واحد مرغداری گوشتی، 50 واحد مرغداری تخمگذار و 13مرغداری مرغ مادر است که با استفاده از سیستم موقعیت یاب جغرافیایی دستگاه GPS کدگذاری می‌شود.

وی تصریح کرد: کارشناسان اداره کل دامپزشکی در این طرح با مراجعه به واحدهای مرغداری صنعتی و واحدهای مرتبط دیگر نظیر کشتارگاه‌های طیور، مراکز بسته‌ بندی گوشت مرغ و جوجه‌ کشی نسبت به جمع ‌آوری اطلاعات فنی و موقعیت ‌یابی هر واحد در گستره استان اقدام می‌ کنند.

وی اظهار داشت: با تکمیل کدگذاری واحدهای تولید مرغ گوشتی، مادر و تخم گذار اطلاعات واحدهای تولیدی قابل ثبت و گزارش دهی به سرعت در سیستم پایش و مراقبت فعال بیماری‌های طیور قرار گرفته و گزارش دهی، ثبت، تجزیه، تحلیل و انتقال داده ها در بانک اطلاعات ایجاد شده به روز می‌ شود.

حسینی از اهداف این طرح را دسترسی آسان به آمار و ارقام بیماری طیور، اقدامات بهداشتی صورت گرفته در مرغداری‌ها، پیگیری روند بیماری، میزان پوشش ایجاد شده علیه بیماری، تعیین نقاط بحرانی و بیماری ‌خیز، تعیین محدوده قرنطینه‌ها، سیاستگذاری در مبارزه با بیماریهای طیور و برنامه ریزی جهت انجام واکسیناسیون های موثر و سایر اقدامات بهداشتی به منظور جلوگری از خسارت وارده به تولید کنندگان و در نهایت حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور و تولید گوشت سالم و با کیفیت عنوان کرد.

وی گفت: این طرح از ابتدای اسفند ماه سال جاری شروع و هم اکنون در واحدهای مرغداری استان در حال اجرا است و همچنان ادامه دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز گفت: یکی از راه‌های انتقال آلودگی و بیماری به انسان از طریق ماهی قرمز است که در این زمینه سازمان دامپزشکی برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و خرید ماهی سالم، مراکز معتبری را در سطح شهرهای استان برای خرید ماهی شب عید معرفی کرده است.

وی افزود: برای خرید ماهی سالم باید به مواردی از جمله باله های تا نخورده، عدم وجود لکه‌های پنبه‌ای مانند در اطراف دهان یا سطح بدن، عدم بیرون زدگی چشم‌های ماهی به صورت یک یا دو طرفه و عدم بی قراری دقت کرد.

حسینی با بیان اینکه برای نگه داری طولانی مدت ماهیان قرمز در خانه و کنار سفره هفت سین باید برای هر قطعه ماهی حداقل 1 لیتر آب منظور شود تصریح کرد: برای تعویض آب ظرف ماهی باید 48 تا 72 ساعت قبل، آب را در ظرفی درباز به منظور خروج کلر موجود و ایجاد هم دمایی قرار داد و همچنین از غذاهای کم پروتئین و سرشار از کربوهیدرات برای تغذیه ماهی استفاده کرد.