نیازمند ساختار شکنی در امور تربیتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا نظری در همایش مربیان تربیتی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان افزود: با توجه به اینکه راهبرد اصلی نظام، توجه به مسائل پرورشی در سطح جامعه است بنابراین باید به تربیت انسان مطلوب بیندیشیم.

وی افزود: مقوله تربیت اسلامی و قرآنی، یک بحث راهبردی در نظام به شمار می‌آید که تحول و احیاء در این زمینه بدون همفکری و همیاری تک تک عوامل پرورشی در سازمان، امکان پذیر نیست.

نظری خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط، عدم عمل به قانون توسط برخی مسئولان، اشتباه گرفتن تعلیمات دینی به جای تربیت دینی، تاکید بر حفظ مطالب به جای تاکید بر مفاهیم آنان، کاربردی نبودن شیوه‌های مباحث دینی و کم ارزش تلقی نمودن تدریس علوم انسانی، مشکلات عدیده‌ای را در بحث آموزش و پرورش به وجود آورده است.

همچنین در ادامه معاونت پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش با بیان اینکه مربیان پرورشی باید خودباوری را در خود و دانش آموزان گسترش دهند، گفت: باید رفتار و حرکات مربیان برای دانش آموزان الگو باشد تا کاملاً خودباوری به آنان انتقال یابد.

محمدی افزود: برخی افراد، شبهات فکری و دینی خاصی را در نسل جوان ایجاد کرده اند که مربیان پرورشی باید هر لحظه نسبت به برطرف نمودن شبهات، آماده باشند و علوم قرآنی و دینی را در میان دانش آموزان رواج دهند.

وی ادامه داد: گسترش ارزش‌های نظام و انقلاب از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است که در این راستا، باید فعالیت‌های مدارس، رنگ و بوی مذهبی داشته باشد، زیرا تداوم انقلاب منوط بر حفظ ارزش‌های اسلامی است.