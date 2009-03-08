انتقاد مخالفان بودجه به بزرگنمایی درآمدها و کوچک نمایی هزینه ها

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، نماینده چالوس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 88 کل کشور اظهار داشت: درشت نمایی درآمدها و کوچک نمایی هزینه ها از اشکالات لایحه بودجه 88 است. دولت قرار بوده تا سال پایانی برنامه چهارم میزان اتکا به درآمدهای نفتی را به صفر برساند اما این امر محقق نشده و در سال پایان برنامه چهارم 30 میلیارد دلار از درآمد بودجه به نفت وابسته است.

وی گفت: لایحه پیشنهاد شده نه تنها انقباضی نیست بلکه انبساط وسیعی در افزایش حدود 60 درصدی درآمدهای مالیاتی دارد که بسیار خوش بینانه است. دولت در ارائه لایحه نشان داده دچار بی برنامگی مخصوص در اقتصاد است.

نماینده چالوس ادامه داد: چرا دولت برای کسری بودجه می خواهد 8.500 میلیارد تومان را از مردم هزینه کند؟ مگر قرار نبود پول نفت را بر سر سفره مردم ببریم؟ ما نه تنها این کار را نکردیم بلکه می خواهیم کسری بودجه را هم از جیب مردم بدهیم.

وی افزود: در صورت جدی کردن اصل 44 و تقویت بخش نظارتی می توانیم جلوی مخارج را بگیریم تا دولت تصمیمی اتخاذ نکند که هم مصرف کننده و هم تولید کننده را دچار مشکل کند.

محسنی بندپی افزایش چند برابری تورم و نارضایتی مردم را از آثار اجرای آزاد سازی قیمت حامل های انرژی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را 34 درصد و مرکز پژوهش ها 50 درصد می داند و این تورم اقتصاد خانوارهای کم درآمد را تحت الشعاع قرار می دهد.

جمشید انصاری نیز به عنوان مخالف کلیات بودجه سال 88 اظهار داشت: مخالفت من با بودجه سال 88 مخالفت با بخش های نگران کننده بودجه است که آثار مهمی در جامعه به دنبال خواهد داشت.

نماینده زنجان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد آنچه در هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی شده دست مجلس را در تصمیم گیری دقیق درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها می بندد و به بیان دیگر ما خود را محکوم به تصویب این لایحه می کنیم و این اولین بار است که قبل از تصویب قانونی بار مالی آن در بودجه پیش بینی می شود.

انصاری ادامه داد: قیمت حامل های انرژی با هدفمند سازی یارانه ها 3.5 تا 8 برابر افزایش می یابد که با ماهی 22 هزار تومان یارانه پرداختی جبران نمی شود.

وی خاطر نشان کرد که حذف بودجه هدفمند کردن یارانه ها بودجه را به هم نمی ریزد و به نظر من ارزشش را دارد که این کار انجام شود.

انصاری تاکید کرد: در بودجه هزینه های پیش بینی شده و درآمد غیر قابل تحققی وجود دارد که اجرایی شدن بودجه را با مشکل مواجه می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بودجه پیشنهادی مغایرت جدی با برنامه دارد که در مقام تصویب هم ما را با مشکل مواجه می کند.