درآمدها و هزینه های سال 88 در کمیسیون تلفیق واقعی دیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش شبانه روزی کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال 88 کل کشور اظهار داشت: کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را کرد تا درآمدهای دولت در بودجه بیشترین نزدیکی را به واقعیت و کمترین خطا را داشته باشد.

نماینده مردم رزن اضافه کرد: همچنین هزینه ها نیز به نحوی است که از نظر کمیسیون تلفیق واقعی دیده شده است.

مفتح همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا با رای مثبت به کلیات لایحه بودجه پیشنهادات و نظرات خود را در هنگام بررسی جزئیات لایحه بودجه مطرح کنند تا گزارش کمیسیون تلفیق کامل تر و جامع تر شود.

وی در پایان توجه ویژه به اصل 44 و نظارت مجلس بر اجرای بودجه را از ویژگی های مثبت گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه 88 عنوان کرد.