مشکل مسکن خبرنگاران قزوین حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد صادق پور مهدی عصر امروز در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن خانه مطبوعات استان قزوین گفت: با تاکید جدی استاندار قزوین، مجموعه استانداری آمادگی دارد برای تامین مسکن روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان اقدام کند و در این خصوص از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین افزود: خبرنگاران از سختکوش ترین و مظلوم ترین گروههای جامعه هستند که باید مورد توجه و حمایت بیشتر مسئولان قرار گیرند.

وی گفت: معاونت عمران استانداری پیگیری خود را برای تهیه زمین مناسب این افراد آغاز کرده است و با همکاری اعضا تعاونی مسکن امیدواریم این مسئله به زودی شکل عملی و اجرایی پیدا کند.

پور مهدی اظهار امیدواری کرد: با تامین مسکن خبرنگاران گام مهمی در رفع دغدغه اصلی افراد زحمتکش و تاثیرگذار جامعه برداشته شود.

فریدون ایوبی رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن خانه مطبوعات هم از روند شکل گیری تعاونی مسکن خانه مطبوعات گزارشی ارائه کرد و خواستار حمایت جدی مسئولان از این گروه پرتلاش و کم درآمد شد.

در پایان این جلسه مقرر شد با پیگیری معاونت عمرانی استانداری و هماهنگی سازمان مسکن و شهرسازی اقدام عملی برای شناسایی و تهیه قطعه زمینی مناسب در شهر قزوین برای ساخت مسکن خبرنگاران انجام شود.

خانه مطبوعات استان قزوین بیش از 120 عضو دارد.