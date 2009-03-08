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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۳

مشکل مسکن خبرنگاران قزوین حل می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: استاندار قزوین برای حل مشکل مسکن روزنامه نگاران استان تاکید کرده است و در این زمینه دستگاه های اجرایی استان آماده همه گونه همکاری و مساعدت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد صادق پور مهدی عصر امروز در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن خانه مطبوعات استان قزوین گفت: با تاکید جدی استاندار قزوین، مجموعه استانداری آمادگی دارد برای تامین مسکن روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان اقدام کند و در این خصوص از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین افزود: خبرنگاران از سختکوش ترین و مظلوم ترین گروههای جامعه هستند که باید مورد توجه و حمایت بیشتر مسئولان قرار گیرند.

وی گفت: معاونت عمران استانداری پیگیری خود را برای تهیه زمین مناسب این افراد آغاز کرده است و با همکاری اعضا تعاونی مسکن امیدواریم این مسئله به زودی شکل عملی و اجرایی پیدا کند.

پور مهدی اظهار امیدواری کرد: با تامین مسکن خبرنگاران گام مهمی در رفع دغدغه اصلی افراد زحمتکش و تاثیرگذار جامعه برداشته شود.

فریدون ایوبی رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن خانه مطبوعات هم از روند شکل گیری تعاونی مسکن خانه مطبوعات گزارشی ارائه کرد و خواستار حمایت جدی مسئولان از این گروه پرتلاش و کم درآمد شد.

در پایان این جلسه مقرر شد با پیگیری معاونت عمرانی استانداری و هماهنگی سازمان مسکن و شهرسازی اقدام عملی برای شناسایی و تهیه قطعه زمینی مناسب در شهر قزوین برای ساخت مسکن خبرنگاران انجام شود.

خانه مطبوعات استان قزوین بیش از 120 عضو دارد.

کد مطلب 845901

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