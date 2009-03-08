دولت قانون بودجه 88 را عینا و مفاد به مفاد اجرایی خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور در جلسه علنی عصر امروز در دفاع از لایحه بودجه 88 کل کشور اظهار داشت: نگاه دولت نهم به بودجه در 2 سال اخیر نگاهی واقع بینانه مبتنی بر صرفه جویی و استفاده بهینه از همه امکانات مادی و انسانی و به کارگیری همه ظرفیت های کارشناسی بوده است.

وی افزود: تلاش شده بودجه ساده، منطقی و شفاف و از حیث اجرا روشن و روان باشد؛ به طوری که از اول سال بدون مشکلات و موانع اجرایی آن را عملی کنیم. بودجه ای که لایحه آن تقدیم مجلس شده در همین راستاست و با درک شرایط موجود جهان و محدودیت هایی که در اجرای قوانین گذشته احساس می کردیم، نگاه جدی به مسائل شده و این لایحه تنظیم شده است.

برقعی تداوم اصلاح فرآیند نظام بودجه ریزی شامل اصلاح حجم، ترکیب، سند بودجه و شفاف سازی منابع و مصارف، افزایش نقش و اختیارات حاکمیتی دستگاه های اجرایی در تنظیم و اجرای بودجه های پیشنهادی، رعایت صرفه جویی با تاکید بر مدیریت بهینه منابع به منظور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفی و منطقی کردن رشد اعتبارات هزینه ای، تاکید بر اتمام طرح های نیمه تمام، تلاش در خصوصی سازی در جهت کم کردن حجم دولت، تلاش در راستای عدم تمرکز به منظور ایجاد توازن و تعادل منطقه ای، حرکت در راستای هدفمند کردن یارانه ها به منظور کاهش شکاف طبقاتی و استفاده از منابع خدادادی، توجه ویژه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، توجه به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های جاری دولت و کاهش تراز عملیاتی بودجه نسبت به سال 87 و کاهش مصارف ارزی بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت در سال جاری و پیش بینی های مربوط برای سال های آتی به ویژه سال 88 را جهت گیری اساسی لایحه بودجه 88 عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه به برخی اولویت های مد نظر در لایحه بودجه 88 اشاره کرد و گفت: به رغم محدودیت رشد اعتبارات هزینه ای، اعتبارات دستگاه های حاکمیتی، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ از رشد مناسبی برخوردار شدند. به عنوان مثال، رشد فصل بهداشت نسبت به سال قبل بالغ بر 37 درصد است. در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توجه ویژه به مهار و استفاده از آبهای مرزی و توجه به اعتبارات استانی شده که منطبق بر سیاست تمرکز زدایی است.

وی در ادامه توجه ویژه به فصول منابع حمل و نقل، کشاورزی و سلامت، تقویت اعتبارات زیر ساخت شرکت های صنعتی را از دیگر اولویت های مد نظر دولت در لایحه بودجه 88 خواند.

برقعی در خصوص ویژگی بودجه شرکت های دولتی در لایحه 88 نیز گفت: فروش سهام و واگذاری شرکت های دولتی در راستای اجرای اصل 44، خروج 16 شرکت دولتی از مجموع شرکت های موجود به دلیل واگذاری و عرضه سهام آنها در بورس یا فروش از سایر طرق قانونی موجود، کاهش حجم بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال 87 به میزان 8 هزار میلیارد ریال، تنظیم سطح فعالیت تولیدی و درآمدهای قابل وصول شرکت ها با توجه به آثار قابل پیش بینی و تاثیر پذیری از اقتصاد جهانی از ویژگی های بودجه شرکت های دولتی است.

وی ضمن تشکر از مطالب موافقان و مخالفان با لایحه بودجه 88 گفت: اشاره شد که برخی از آمارهای مالیاتی واقعی نیست که باید گفت اعتقاد راسخ دولت این است که این امر تحقق می یابد زیرا یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی مربوط به اصلاح ساختار مالیاتی است و معتقد هستیم کاهش اتکا به درآمد نفت مستلزم توجه به ساماندهی نظام مالیاتی است.

برقعی با اشاره به اظهارات مخالفان در خصوص تبعات و آثار ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، گفت: این تکلیف، تکلیف بر زمین مانده ای است و شرایط به گونه ای است که گام برداشتن در این مسیر نه یک اختیار که یک اجبار است.

وی افزود: آثار تورمی و اقتصادی این طرح بارها توسط کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح شده و درباره آن توضیح داده شده است. اصلاح قیمت ها یک طرف معادله است که با توانمند سازی اقشار در طرف دیگر آثار تورمی آن به حداقل کاهش می یابد. این نکته ای است که نمایندگان باید مورد توجه قرار دهند.

برقعی خاطر نشان کرد: این امری است که هر دولتی و هر مجلسی یارا و توانایی این گام را ندارد و اعتقاد دولت این است این مجلس و دولت قادر هستند این قدم اساسی را برای تحول ریشه ای و اصلاح بنیادی در کشور بردارند.

وی با اشاره به تاکید دولت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: دولت حتی قبل از ابلاغ قانون سیاست های اصل 44 تکالیفی را برای خود فرض و در بودجه سال 87 لحاظ کرده بود. آیین نامه های مربوطه با جدیت در حال تنظیم است و مندرجات بودجه کمک می کند تا این روند شتاب گیرد و آنچه دولت پیشنهاد کرده است به گونه ای است که بار بزرگی را به دوش گرفته است.

وی گفت: برای اولین بار در دو دهه اخیر شاهد کاهش بودجه شرکت های دولتی هستیم و با اجرایی شدن اصل 44 این روند شتاب بیشتری خواهد داشت و کاهش تصدی دولت منجر به متمرکز شدن امور حاکمیتی از سوی دولت خواهد شد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: برای اولین بار است در تاریخ بودجه نویسی چگونگی مصارف منابع حاصل از واگذاری شرکت ها در جدولی به روشنی مشخص شده که برای یک ریال حاصل از فروش شرکت ها چه اتفاقی خواهد افتاد.

برقعی ضمن تشکر مجدد از قاطبه نمایندگان که با احساس مسئولیت دینی و ملی این فرآیند را تعقیب می کنند ابراز امیدواری کرد با رای بالا و قاطع، دولت را در اجرای قاطعانه بودجه 88 کمک و یاری کنند.

وی گفت: دولت در بخش هایی ملاحظاتی دارد که در جزئیات بیان خواهم کرد و در نهایت هر آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد قانون است و دولت خود را مکلف به اجرای قانون می داند. لایحه بودجه 88 اصلی ترین نرم افزاری است که رفتار کشور در سال آینده را رقم می زند و دولت عینا، مفاد به مفاد بودجه را اجرا خواهد کرد و امیدواریم در این فضای خوب آغاز ماه ربیع خداوند برکاتی را برای ما قرار دهد که نتیجه آن موجب آرامش برای آحاد مردم باشد.