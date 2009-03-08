تعیین اعضای کارگروه شفافیت عملکرد و گزارش های مالی دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم رئیس جمهور آمده است:

جناب آقای نوذری، وزیر محترم نفت

جناب آقای ابراهیم عزیزی، معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

جناب آقای محمدرضا رحیمی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس

جناب آقای مشائی، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

جناب آقای محمود بهمنی، رییس کل محترم بانک مرکزی

جناب آقای اکرمی، معاون محترم هزینه و خزانه دار کل وزارت امور اقتصاد و دارایی

با استناد به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ضرورت قانون ‌مداری و انطباق کامل فعالیت های دستگاه ها و مدیران با قوانین و مقررات و اعتقاد راسخ دولت به کفایت ظرفیت های قانونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای اجرای برنامه ها و اهداف تعالی همه جانبه کشور و عزم جدی دولت نهم بر شفافیت عملکرد و گزارش های مالی، به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور و عضو "کارگروه ارتقاء شفافیت و عملکرد و گزارش های مالی دستگاه های اجرایی" منصوب می شوید.

مداقه هر چه بیشتر، تقویت و استفاده از ظرفیت های قانونی و سازمانی قوه مجریه از جمله سازمان حسابرسی کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ومعاونت های برنامه ریزی استانداری ها ونیز ذیحسابی ها و دفاتر امور حقوقی دستگاه ها و به ویژه هماهنگی با دیوان محاسبات جهت پیگیری مسائل فی ما بین و بررسی موارد احتمالی اختلاف در گزارش ها و دیدگاه های دیوان محاسابت و شفاف سازی و رفع ابهامات به خصوص از طریق هماهنگ ساختن روش ها، مبانی، ادبیات و ساختار گزارش های مذکور و اطمینان از برقراری روش ها و دستورالعمل های مناسب آن در دستگاه ها به عنوان وظایف کار گروه تعیین می شود. تصمیماتی که کارگروه در امور اجرایی فوق اتخاذ می نماید، در حکم تصمیمات رئیس جمهور بوده و قابل صدور خواهد بود.