مسئولان ستاد تسهیلات نوروزی به اهمیت مسائل مذهبی در یزد توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده، ظهر امروز در نشست ستاد تسهیلات نوروزی خطاب به مسئولان استان یزد اظهار داشت: تمام توان خود را برای معرفی هرچه بهتر معرفی سرمایه های غنی علمی، فرهنگی،‌ اجتماعی و تاریخی استان یزد به کار گیرند.

وی با تاکید بر اهمیت جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان یزد، مهمترین سرمایه این استان را سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: مسئولان باید تعریف درستی و جامعی از قابلیتهای استان به گردشگران ارائه دهند تا استان یزد از این بعد بیش از گذشته تقویت شود.

فلاح زاده همچنین از مسئولان شرکت کننده در این نشست خواست: از تهیه و توزیع بسته ها یا اقلام مشابه جلوگیری کنند زیرا این امر تنها سرمایه های استان را به هدر می دهد و برای گردشگران نیز سودبخش نخواهد بود.

وی عنوان کرد: بسته ها و اقلام فرهنگی که از سوی ادارات مختلف به مردم ارائه می شود باید مکمل یکدیگر و هر کدام از آنها معرفی برای ظرفیتهای استان برای خاطبان باشند.

فلاح زاده بر رعایت نظافت اجتماعی، نظارت کامل بر قیمتها در طول ایام عید و تعطیلات نوروزی، فعال بودن نانواییها و تنظیم سهمیه آرد آنان با توجه به ورود مسافران نوروزی، کنترل امور ترافیکی در ایام عید و روان کردن مسیرها تاکید کرد.

وی توصیه به مسئولان مبنی بر میزبانی و استقبال خوب و شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی از ورود تا بدرقه آنان، اظهار امیدواری کرد: مجموعه مسئولان استان یزد بتوانند فرهنگ توریسم پذیری استان را گسترش دهند و مسافران و گردشگران از این استان و فرهنگ غنی این خطه تاثیرپذیر باشند.

در این نشست، اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی یزد به بیان دیدگاه‌ها و نکته نظرات خود پرداختند و تصمیمات در راستای پذیرایی هرچه بهتر از مهمانان نوروزی اتخاذ شد.