کنفرانس شرم الشیخ جز بدبختی چیزی برای ملت فلسطین نداشت

"احمد بحر" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در تهران و با شرکت مقامهای پارلمانی و شخصیتهای سیاسی و حقوقی از هشتاد کشور جهان برگزار شد، گفت : شرکت بیش از هفتاد کشور جهان در این کنفرانس نشان داد که مسئله فلسطین علاوه بر بعد اسلامی، بعد جهانی به خود گرفته است و کنفرانس تهران هم نشان دهنده حمایت بین المللی از مسئله فلسطین و مقاومت مشروع مردم فلسطین بود.



وی خاطر نشان کرد : همه شخصیتها به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سخنرانی های خود مقاومت فلسطین را تایید و تمام طرحهای سازش بر ضد مسئله فلسطین را محکوم کردند.



بحر درباره اتهامات ابومازن بر ضد ایران مبنی بر دخالت در امور فلسطینی ها گفت : اولا این اتهامات بی اساس در گذشته هم مطرح می شد و مربوط به امروز نیست،آنها از ما خرده می گیرند که چرا ایران در کنار فلسطین قرار دارد ما از هر حمایت عربی و اسلامی استقبال می کنیم، آنها به این سئوال پاسخ دهند که اگر ما با ایران همکاری می کنیم، آنها(ابومازن) با چه کسانی همکاری می کنند؟



وی درباره کنفرانس اخیر شرم الشیخ در مصر تصریح کرد : کنفرانس شرم الشیخ، کنفرانس شر بود و کنفرانسهای شرم الشیخ جز بدبختی و مصیبت چیزی برای ملت فلسطین نداشته است، در حالی که کنفرانس تهران برای حمایت از مردم فلسطین برگزار شد.



چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با عنوان" فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند در محل اجلاس سران در تهران با حضور مقامها و شخصیتهایی از 80 کشور جهان برگزار شد.

در پایان این کنفرانس با تاکید بر ضرورت مجازات مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه شدند، مقاومت و ایستادگی تنها راه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت تمام آوارگان اعلام شد.