قرآن پژوهان پیامهای قرآن را در جهان نشر دهند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیداحمد میرعمادی عصر یکشنبه در نخستین جشنواره مقالات و پژوهشهای قرآنی در گرگان افزود: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ما دارای رسالت جهانی بوده و فقط نباید به محدوده جغرافیایی ایران فکر کنیم و قرآن پژوهان وظیفه دارند در این راستا حرکت کنند.



وی تاکید کرد: قرآن مجید بهترین معیار برای صحت و سقم اندیشه ها و کتاب جامعی بوده که همه نیازهای مادی و معنوی را تامین می کند.

وی اظهار داشت: استقلال فکری و فرهنگی ما در سایه قرآن شکل می گیرد و چون قرآن کتاب جاودانه و جهانی است می تواند محور زندگی بشر قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: باید از بخشهای فرهنگی و سخت افزاری برای ترویج مفاهیم و آموزه های قرآن بهره ببریم و بدانیم که بسیاری از نیازهای جامعه را می توانیم با استناد به کلام الله مجید تامین کنیم.

امام جمعه خرم آباد یادآور شد: در صورتی می توانیم از قرآن به بهترین نحو استفاده کنیم که انسان خود از جنس قرآن که همان طهارت و نور است، باشد، زیرا قرآن نور و نوردهنده است و هرچه بیشتر در این مسیر حرکت کنیم بیشتر بهره گیری می کنیم.

وی یادآور شد: نشر و ترویج معارف قرآن در سطح گسترده و با زبانهای مختلف دنیا، تبادل تجربیات میان مراکز پژوهشی قرآنی داخلی و خارجی، شناسایی و تعامل لازم بین مراکز قرآن پژوهی در بخشهای دانشگاهی و حوزوی از جمله راهکارها برای ترویج معارف قرآنی است که باید بیشتر به آن توجه شود

در این همایش همچنین استاندار گلستان افزود: باید به قرآن به عنوان یک کتاب هادی و راهنما پرداخته شود، هرچند بسیاری از مسائل موجود در این کتاب آسمانی با تلاش و تحقیق قابل دسترس است.

یحیی محمودزاده اظهار داشت: اگر همه ما به قرآن رجوع کنیم این عامل موجب گسترش وحدت و تقویت برابری و اتحاد می شود که باید سرلوحه کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در زمینه ترویج فعالیتهای قرآنی نتوانسته ایم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم ولی تلاشهای موجود این بخش قابل تقدیر است.

به گفته محمودزاده، قرآن مجید کتاب هدایت جوامع بشری بوده و نه فقط برای زندگی انسانها در زمان گذشته و حال بلکه برای آیندگاه نیز کاربرد دارد.

ابولحسن شهواری رئیس دانشگاه گرگان نیز در این مراسم گفت: طبرستان تاریخی نقش مهمی در رشد معارف سلامی داشت و تشکیل اولین حکومتهای شیعی در این منطقه نشان می دهد که ساکنان این دیار نقش دین پژوهان تاریخی را برعهده گرفتند و موجب شدند تا این دیار نام "دارالمومنین" را به خود بگیرد.

وی افزود: استقبال از فراخوان جشنواره بالاتر از حد انتظار بوده و از تمامی استانهای کشور و دانشگاهها به دبیرخانه جشنواره مقالات ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: از 250 مقاله ارسالی 235 مقاله در موعد مقرر ارسال شد و این مقالات و پژوهش ها با فرمت های خاصی از سوی 13 استاد برجسته حوزه و دانشگاه داوری شدند که در نهایت در هر بخش سه مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شدند.

شماری از مسئولان کشوری، اساتید و کارشناسان در این جشنواره یک روزه شرکت دارند.