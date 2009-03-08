نواقص بیمه بافندگان فرش اصلاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد آران بعد از ظهر امروز در جمع بافندگان فرش و گبه استان بوشهر افزود: در قانون بیمه سال 84 بر اساس مصوبه مجلس همه بافندگان تک باف خانگی که در کارگاه ها به شکل متمرکز فعالیت نمی کردند با شرط پرداخت درصدی از سهم بیمه خود، بیمه شدند ولی با توجه به اینکه این بیمه مزایای کمی به خصوص در بخش درمان دارد اخیرا دولت لایحه ای مطرح کرد که در آن لایحه جدید تمام نواقص برطرف شده است .

وی اظهار داشت: در این اصلاحیه قانون، مزایای درمانی بافنده ها افزایش یافت و سهم بیشتری برای پرداخت حق بیمه بافندگان تعیین شد و حتی درصدی به عنوان بیمه بیکاری از طرف کارفرمایان مطرح شد که با این لایحه جدید، اصلاحاتی که مورد نظر و توجه مسئولان شرکت فرش و مرکز فرش بود صورت گرفته و بیش از 90 درصد از خواسته های بافندگان تامین می شود و پوشش کاملی در بیمه خواهند داشت .

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران با بیان اینکه هم اکنون 44 منطقه بافت و 26 شعبه تولید و 10 میلیون نفر اعم از بافنده، تولیدکننده مواد اولیه، رنگرزی و فروشندگی فرش در کشور فعال است، گفت: فرش ایران یک کالای تجاری نیست بلکه کالایی فرهنگی است که با توجه به قدمت آن در کشور بیانگر هویت، تاریخ و فرهنگ ایرانیان است .

آران با اشاره به اینکه به دلیل اینکه بازارهای سنتی فرش اشباع شده اند به دنبال بازارهای جدید هستیم، اظهار داشت: هدف از شناخت بازارهای جدید برای عرضه فرش ایرانی تنها انجام تجارت نیست بلکه توسعه و معرفی این منظرگاه فرهنگی به دنیا است .